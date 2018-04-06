حقوق الظبي في الهند

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قضت أمس محكمة هندية علي الممثل الهندي الشهير "سلمان خان" بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية بتهمة الصيد الجائر وغير المشروع لأحد أنواع الظباء النادرة في الهند. ولأن الحفاظ علي التنوع البيولوجي والبيئي ذات قيمة كبيرة لضمان التوازن والإستمرارية للنظم البيئية، هذا إضافة إلي أهميته في مجالات عديدة، والصيد الجائر يعد العامل الأهم والمؤثر في إنقراض الحيوانات وبالأخص النادرة منها، لذلك توجد تشريعات سواء دولية أو محلية تمنع الصيد الجائر، لذلك تنبهت الدول لتفعيل تلك التشريعات مثلما فعلت الهند والتي تحذو في ذلك مثلما تفعل باقي الدول خاصة في الغرب والتي تهتم بتلك القضايا بصورة أساسية حفاظاً علي ثرواتها القومية.
أتصور لو أن حدثاً مماثل قد حدث بلادنا وكان المتهم ممثل أو لاعب كرة شهير أو حتي إبن مسئول كبير، أو سائح عربي مهم يذهب لرحلة صيد، ولأن أغلب هؤلاء يعتبرون أنفسهم مطلقي الأيدي يفعلون ما يشاءون في البشر وغير البشر، فلن تكون النتيجة عندنا أبدا مثل التي إنتهي إليها القضاء في الهند والحكم بالسجن علي رجل شهير. بل من الممكن أن يخرج علينا محامي أو مذيع أو حتي كاتب أو غيرهم من محترفي طمس الحقائق والحقوق بتبريرات عجيبة تبرأ من إرتكب هذا الفعل وقد تتهم الظبي المقتول بأنه هو الذي هاجم الرجل ومن ثم إضطر الممثل للدفاع عن نفسه، وتتحول القضية دفاع عن النفس، قد يتحفنا أحد المبررين الآخرين بأن الممثل عندما صاد هذا الظبي قد أراح البشرية من شروره، وعلي ذلك يستحق هذا الممثل جائزة كبيرة لأنه كاد أن يضحي بنفسه معرضاً إياها للمخاطر كي ينقذ الآخرين. ولا نستبعد أن يخرج علينا خبير يدعي أن هذا الممثل في الحقيقة هو باحث في علم الحيوان، وقد فعل ذلك من أجل الحفاظ علي سلامة الحيوانات الأخري المعرضة للخطر حفاظاً علي التوازن البيئي.
ولأنه غالباً في بلادنا يسود مفهوم أن منزلة الشخص تتحدد بمقدار ما يكسر من القوانين، فبقدرة قادر يخرج الفاعل وخاصة إن كانت له شهرة واسعة أو مسئول، من مثل تلك القضايا كما يقول العامة "كما تخرج الشعرة من العجين" ودون أدني عقوبة، أو حتي تأنيب ضمير، بل قد تتملك الفاعل مشاعر ومصدقاً نفسه بأن أمثاله لا يمكن أن يخطئوا، وأنهم جاءوا إلي الحياة منحة من الله للآخرين.

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