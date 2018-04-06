6 شهداء و780 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

06 أبريل 2018 - 03:45 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين قضوا اليوم، إلى ستة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "فلسطيني (لم تعرف هويته) قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة"، خلال مشاركته في مسيرات "العودة"، المتواصلة لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

ويرتفع عدد الشهداء اليوم إلى ستة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية كلا من صبحي ابو عطيوي 20 عاما سكان النصيرات، وحسين محمد ماضي (16 عاما) ومجدي رمضان شبات (38 عاما)، وأسامة خميس قديح (38 عاما) بعد ظهر اليوم، فيما توفي ثائر محمد رابعة (30 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية (30 مارس).

وذكرت الوزارة، أن عدد الجرحى الذي أصيبوا اليوم، بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ، بلغ 780 شخصاً.

وأوضحت الوزارة أن الطواقم الطبية "تعاملت مع عشرات المواطنين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة قرب حدود قطاع غزة".

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 27 فلسطينيًا، وإصابة المئات.