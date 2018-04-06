» «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة غدًا السبت ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا ليسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يظل لطيفا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 30

وسط الدلتا 14 29

الإسكندرية 14 22

بلطيم 15 23

مطروح 13 21

السلوم 12 21

سيوة 11 27

بورسعيد 18 23

دمياط 18 23

العريش 11 24

رفح 12 24

الإسماعيلية 12 30

السويس 15 30

رأس سدر 17 28

نخل 09 30

نويبع 22 31

طابا 18 30

كاترين 12 21

الطور 20 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 21 29

مرسى علم 21 30

الفيوم 15 31

بنى سويف 15 31

المنيا 14 31

أسيوط 14 32

سوهاج 17 32

قنا 18 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 18 34

شلاتين 21 30

ابو رماد 20 29

راس حدربة 22 28

حلايب 23 28



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