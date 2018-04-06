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بالشرقية

زوج يتهم زوجته بالزنا والحمل سفاحًا من صديق عمره

قضايا وحوادث

هل أصارح خطيبتي بأنني وقعت في الزنا؟!
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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الزنا

الاجهزة الامنية

الشرقية

المرض

زوج

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعد اكتشاف زوج، خيانة زوجته مع صديق عمره، الذى استغل مرضه وتقرب من زوجته، وحدثت بينهما علاقة محرمة أكثر من مرة، نتج عنها حمل الزوجة منه، وتم إخطار نيابة فاقوس العامة التى قررت حبس الزوجة وعشيقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من "ال م" 46 سنة مقيم قرية تابعة لمركز فاقوس، يتهم فيه زوجته "ر ك" 40 سنة، بالزنا والحمل سفاحا من صديقه "ع م" مدرس بمعهد أزهرى.

واكتشف الزوج أن زوجته حامل، وأنه مريض، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أنه لن يتمكن من الإنجاب، وبالضغط على زوجته اكتشف أنها حامل من صديقه الذى تربطه به علاقة صداقة منذ 30 سنة، وأنه استغل إصابته بمرض السرطان مؤخرا ويحتاج علاج كل 10 أيام بمبلغ 750 جنيها، وكان يحضره له من خلال جمعيات خيرية، وتذهب زوجته له لتأخذ العلاج لزوجها، ونشبت بينهما علاقة محرمة برغبة الزوجة، واعترفت الزوجة بالعلاقة، وأنها كانت تلجأ إلى تلك العلاقة من أجل المال، لعلاج زوجها.

وتمكن الرائد أسامة العطار، رئيس مباحث فاقوس، من ضبط العشيق، وبعرضهما على النيابة قررت حبس الزوجة وعشيقها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



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