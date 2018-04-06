غموض موقف «صلاح» من المشاركة أمام إيفرتون

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كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الريدز، من المشاركة في مباراة إيفرتون، المقرر لها غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي «البريمييرليج».

وقال "كلوب"، إن أمامه 23 ساعة لمعرفة موقف محمد صلاح، من المشاركة في ديربي "ميرسيسايد"، رافضًا المخاطرة به خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأضاف "كلوب"، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «لقد جربنا كل شيء مع صلاح لإتاحته، لا يزال أمامنا 24 ساعة، دعونا نرى».

وتابع: «لا يمكنني أن أجعل صلاح متاحا فقط لأنها مباراة ديربي، إذا لم يكن جاهزًا بنسبة 100% فلن يشارك».

وأردف عما حدث لحافلة مانشستر سيتي: «يجب أن أعتذر مرة أخرى عن كيفية حدوث هذه الأشياء قبل المباراة، الجو خلال المباراة واحد من أبرز الأجواء التي شاهدتها، ما حدث في الخارج لم يكن على ما يرام».

وعن مباراة إيفرتون، أكمل كلوب: "كنت أتمنى أن أستعد لهذه المباراة مع تدريب لمدة أسبوع، الديربي هو أهم مباراة لدى الناس".

واختتم عن الإصابات التي تضرب الفريق: «نحن بموقف صعب، ليست جيدة حقا».


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