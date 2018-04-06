» "الداخلية": ضبط 1484 هاربًا من أحكام بالقليوبية

06 أبريل 2018 - 04:11 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من شن حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة شبرا الخيمة دائرة قسمى شرطة "شبرا الخيمة أول وثانٍ"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية، عن تنفيذ 1484 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 18 هاربًا من جناية بينهم 6 محكومين عليهم بالسجن المؤبد، و1105 أحكام بالحبس، و361 حكم غرامة.

وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط 12 قضية اتجار فى المواد المخدرة، و3 قطع سلاح نارى، و10 قطع سلاح أبيض، و48 من العناصر الإجرامية الخطرة، محكوم عليهم فى قضايا سرقات ومخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات لضبط كافة القضايا والمخالفات المتنوعة.



