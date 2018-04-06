» «بريزنتيشن» تكشف سبب عدم إذاعة مباراة المصري ومونانا

06 أبريل 2018 - 04:14 م

كشفت شركة بريزنتيشن، الراعي الرسمي للكرة المصرية، سبب عدم إذاعة مباراة المصري ومونانا الجابوني، المقامة حاليًا، في ذهاب دور الـ16 المكرر، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء بيان «بريزنتشين» على النحو التالي:

«تعرب شركة بريزنتيشن سبورت عن كامل تقديرها واحترامها لجمهور نادي المصري البورسعيدي، وعن عملها الدائم الدءوب من أجل إسعاده و تلبية رغباته في متابعة فعاليات و أنشطة ناديه الكبير، سواء في مصر أوخارج مصر، وظهر ذلك جليًا في السنوات الثلاث الأخيرة، كما تؤكد شركة بريزنتيشن سبورت أنها ترحب بكافة الانتقادات التي توجه إليها، وتتعامل معها بكل جدية، وتعمل جاهدة على تصحيح ما ترى أنه صواب، و تتسامح في كل انتقاد خاطئ، لأن الجماهير هي داعمها الأكبر والمساند الحقيقي لها.

وبهذه المناسبة تعلن شركة بريزنتيشن سبورت عن استمرار تعاونها ومساندتها لجماهير نادي المصري وعن اتصالها المستمر مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي في كل ما يتعلق بشئون الفريق الذي حقق أداءً ونجاحات طيبة خلال المواسم الماضية، و أن هذا التعاون جزء أصيل من إستراتيجيتها المستقبلية، وهذا ما يعرفه جيدًا مجلس إدارة النادي.

وتتوجه شركة بريزنتيشن سبورت لكافة جماهير بورسعيد العظيمة، لتؤكد لهم، أنها خاضت مفاوضات في غاية الصعوبة مع مسئولي نادي مونانا الجابوني من أجل بث المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجابون، كما خضنا من قبل مفاوضات مع أندية كثيرة من أجل بث المباريات للجماهير، إلا أننا فوجئنا بتعنت غريب من النادي الجابوني، مع مغالاة غير معقولة في ثمن نقل المباراة، لدرجة أننا بتنا نخشى من أن يكون هدف النادي الجابوني هو عدم إذاعة المباراة، وليس مجرد عدم بيعها.

ولتعلم جماهير نادي المصري، أنه خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقنا على كافة الشروط المالية للنادي الجابوني، والذي أبدى أيضا تعنتا غير مفهوم، وهو الأمر الذي رسخ لدينا رغبته في عدم إذاعة المباراة لأسباب تفهمها جيداً جماهير كرة القدم.

و قد قررت شركة بريزنتيشن سبورت، بعد اتصالات مكثفة بين رئيس مجلس إدارتها وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري ، منح ذات قيمة بث المباراة مكافآت للاعبين بعد صعودهم لدوري مجموعات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بإذن الله.

وأخيرًا نتوجه بكل الشكر لبعثة نادي المصري في الجابون ، التي تعاونت معنا و بذلت جهوداً جبارة من أجل محاولة بث المباراة ، كما نتوجه بالشكر لسيادة السفير المصري بالجابون لما أبداه من تعاون من أجل تحقيق رغباتنا و رغبات بعثة الفريق البورسعيدي».