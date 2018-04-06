» نائب مدير بنك يستولي على 720 ألف جنيه

06 أبريل 2018 - 04:29 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاستغلاله منصبه والاستيلاء على الأموال المودعة والمحولة لمستحقى المعاشات بموجب مستندات مزورة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، قيام المدعو "طلعت. ع. أ"، "57 عامًا"، نائب مدير فرع أحد البنوك، "تم إيقافه عن العمل" ، بإستغلال طبيعة عمله وعلمه بوفاة عملاء البنك مستحقى المعاشات المحول قيمتها من قبل الهيئة لحساباتهم لدى البنك، وتلاعب بمستندات البنك وتزوير نماذج تحديث لبيانات هؤلاء العملاء، بما يفيد بكونهم على قيد الحياة وتدوين أرقام هواتفه المحمولة بتلك النماذج؛ ليتجاوب مع أي إتصالات ترد من البنك بشأن التعامل على تلك الحسابات، واعتمادها بما يفيد توقيع العملاء عليها بالمخالفة للحقيقة.

وأضافت التحريات بقيامه بالتقدم بطلبات مزورة منسوبة لذات العملاء تحمل توقيعات مقلدة عليهما للحصول على بطاقات دفع إليكتروني، وسحب بموجبها الأموال المودعة بالحسابات من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM .

وحال قيام البنك، بإصدار البطاقات وأرقامها السرية يقوم المذكور بالحصول عليها وتزوير توقيعات العملاء بمستندات الاستلام واستخدامها فى صرف والاستيلاء على الأموال المودعة والمحولة من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

وبالفحص تبين جملة المبالغ التى استولى عليها المذكور بالأسلوب المشار إليه، بلغت مبلغ 720 ألف جنيه، أمكن ضبط المستندات المزورة السالفة الذكر التى أعدها المتهم المذكور حال ارتكابه لنشاطه المؤثم محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.