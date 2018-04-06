6 علامات لـ«الفسيخ الفاسد» ونصائح لمرضى السكر والحوامل

06 أبريل 2018 - 04:31 م

نشر المركز القومى للبحوث مجموعة من النصائح للمواطنين بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، مطالبًا باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الصحية، مرتبطة بكيفية اختيار الأسماك الطازجة والمملحة -الفسيخ-، حرصًا على صحتهم.

وأوضح المركز في بيان له أنه يراعى عند شراء الأسماك واختيارها أن تكون ذا "لحم متماسك، ومقبول الرائحة، وعيون براقة، والخياشيم حمراء".

وتابع البيان: "ومن علامات مظاهر الفساد التى تطرأ على الأسماك المدخنة جفاف الجلد وفقدان اللمعان وليونة القوام وتهتك اللحم والأنسجة كذلك ظهور بقع فطرية على الأسماك وتغير لون الجلد فى بعض المناطق".

وأشار إلى أن من طرق الغش للرنجة "يتم إضافة صبغات لها من الألوان الصناعية أو بعض المركبات الكيميائية وللتأكد من سلامة الرنجة يمكن عمل اختبار لها حيث يتم مسحها بقطعة قطن فإذا تغير اللون دل على وجود صبغات على الرنجة".

نصائح يجب اتباعها

وفيما يخص النصائح الصحية الواجب اتباعها، ذكر بيان المركز أنه يجب على مرضى ضغط الدم العالي، الامتناع عن تناول الأسماك المملحة فهى تشكل عبئا على الدورة الدموية كذلك مرضي الكلى فهى تجهد الكلى، بالإضافة إلى شرب كوب من الماء مضافا إليه الليمون والنعناع قبل تناول الرنجة والفسيخ والسردين لتقليل العطش.

وأضاف البيان، أنه يجب أيضًا تناول الخضراوات الورقية كالخس والجرجير لتنشيط الأمعاء مما يسرع من التخلص من فضلات الوجبة سريعًا.

وشدد المركز القومى للبحوث العلمية، في بيانه، على ضرورة تناول عصير الليمون الذي يعمل على قتل البكتريا والإكثار من تناول المشروبات الطبيعية التي تعمل على تهدئة المعدة، كتناول كثير من عصير البرتقال، والليمون، والكركدية، الشاي الأخضر، والجوافة، والفراولة، لاحتوائها على فيتامين "سي" الذي يسهل عملية الهضم والامتصاص.

وختم المركز بيانه مطالبًا باستخدام ألوان طبيعية غنية بمضادات الأكسدة عند تلوين البيض، مثل البنجر والكركديه والبقدونس والبصل والكركم والفراولة والتوت عوضا عن أضرار الألوان الصناعية.

نصائح لمرضي السكر

وقدّم المركز القومي للبحوث العلمية، عدة نصائح لمرضى السكر في شم النسيم، أهمها عدم الإكثار من تناول الخبز الأبيض، لأنه يعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، مما يسبب مشكلات متعددة لمرضى السكر.

كما ينصح بتناول البصل الأخضر لأنه يحتوي على مادة تشبه الأنسولين تفيد مرضى السكر بالإضافة إلى دوره في قتل البكتريا كما أنه يحتوي على مضادات للأكسدة التى تخلص الجسم من الشوارد الحرة.

كذلك محتواه من الفيتامينات مثل "أ ، ج"، ويفضل الإكثار من تناول الترمس والحلبة المنبتة.

نصائح للحامل تناول البيض المسلوق

للمرأة الحامل ضرورى فى فترات الحمل حيث إن البروتين ضروري لبناء المشيمة وأنسجة الجنين، وتحتوي بيضة كاملة على حوالي 6.3 جرام من البروتين.

كما يحتوي على الكولين إلهام للذاكرة ويحسن من وظائف المخ ويقلل من ظهور العيوب الخلقية والاضطرابات العصبية للجنين كما أن البيض غنى بالأحماض الأمينية مثل الربوفلافين والنياسين والعديد من الفيتامينات مثل "فيتامين ب 12" و"فيتامين أ" و"فيتامين هـ" و"فيتامين د" والعديد من العناصر المعدنية مثل الزنك والمنجنيز.

وتعد الأسماك من أكثر الأطعمة التي ينصح بها للمرأة الحامل حيث يعد بروتين السمك ذو القيمة الحيوية العالية سهل الهضم، وتتراوح السعرات الحرارية للأسماك ما بين 50 و80 سعرا حراريا لكل 100 جرام وحوالى 20% بروتين، والأسماك غنية بالعناصر والأملاح المعدنية الهامة فى نمو وتطور الجنين مثل الفسفور وهو من العناصر الضرورية لنمو المخ والأعصاب.

وكذلك اليود من أهم المعادن التي تساعد على نمو الجهاز العصبي والعقلي، ويؤدى نقص اليود إلى تأخير النمو الجسدي والتخلف العقلي للأطفال تحديدا، كما أنه عنصر ضروري لوظائف الغدة الدرقية.

ويفضل للأم الحامل تناول الأسماك المشوية والمسلوقة وكفتة السمك والتونة والجمبرى، ولكن هناك بعض الأنواع التي يجب الامتناع عن تناولها أثناء فترات الحمل لأنها قد تسبب مخاطر للأم والجنين مثل الفسيخ والرنجة والأضرار تتمثل في: الفسيخ من مصادر غير موثوق بها وغير محضر بطرق وشروط صحية قد يسبب حالات من التسمم نظرًا لاحتوائه على بكتيريا السالمونيلا والليستريا، والتى تؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين بالدم وبالتالي يحدث ما يسمى بتسمم الحمل أو الإجهاض.

كما تسبب "الرنجة والسردين والأسماك المملحة" عموما في احتباس الماء تحت الجلد مما يسبب ورم في اليدين والقدمين (الأوديما)، كذلك زيادة نسبة الأملاح في جسم المرأة الحامل قد يؤدي إلى تكون أملاح زائدة على الكلى وقد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم للمرأة الحامل.

التخلص من الأملاح

أما فيما يخص التخلص من تراكم الأملاح بالجسم، فأشار بيان المركز إلى ضرورة تناول مأكولات تحتوي على البوتاسيوم لطرد الملح الزائد من الجسم مثل "الموز، الليمون، البطاطا، الأفوكادو، الزبادى، اللبن الرايب، أو شرائح البطاطس المسلوقة".

وأضاف، أنه يجب تناول المشروبات المدرة للبول مثل الكركديه ومشروب البقدونس، وأيضا الخضروات والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والكنتالوب والخيار والخس، مشيرًا إلى تناول 3 لترات مياه على الأقل ويفضل إضافة أوراق النعناع أو الريحان أو شرائح الليمون أو فصوص الحبهان أو شرائح من الفواكه المحببة للمياه وذلك بغرض النكهة وزيادة مضادات الأكسدة.