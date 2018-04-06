» الزهرانى:«السعيد» هدية «آل شيخ» لأهلي جدة

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عبدالله السعيد
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أبدى فهد الزهراني، المتحدث الإعلامي لفريق أهلي جدة، عن سعادته بالتوصل لاتفاق مع عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب المصري، من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الزهراني، أن «السعيد» سيكون هدية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، لفريق أهلي جدة السعودي.

وقال الزهراني في تصريحات صحفية، «إن المستشار تركي آل الشيخ عقد جلسة خاصة مع عبد الله السعيد خلال الساعات الأخيرة، في المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق فيها على أغلب التفاصيل لضم اللاعب بشكل رسمي للعب معنا خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا لدعم الفريق في بطولة آسيا الذي يسعي أهلي جدة للفوز بها».

وتابع المتحدث الإعلامي للفريق السعودي:«صفقة "السعيد" بمثابة هدية من تركي آل الشيخ لجماهير أهلي جدة السعودي، مشيرًا إلي أنه سيكشف كل التفاصيل المتعلقة بالصفقة عقب موقعة الفريق المرتقبة غدًا السبت، أمام فريق الهلال السعودي في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري العام».

وعن موقف مؤمن زكريا لاعب الأهلي المعار لأهلي جدة، أكد أنه لم يتم حسم موقف اللاعب حتى الآن وكل الأمور واردة.

وكانت بعض التقارير السعودية ذكرت أن عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، اقترب من الانضمام لصفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي قررت تجميد اللاعب وعرضه للإعارة أو البيع، بعد تمديد عقده مع النادي الأحمر.

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