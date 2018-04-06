» «بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة طلائع الجيش

أمير سعد
أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الدوري العام.
وجاء القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى.
خط الدفاع: محمود متولي – ريتشارد بافور – باهر المحمدي – محمد هاشم – بهاء مجدي - محمد أبو المجد بوشا.
خط الوسط: حسنى عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدي – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق.
وخط الهجوم: شكرى نجيب
مغرب06:22 م
فجر
04:18
شروق
05:43
ظهر
12:02
عصر
15:36
مغرب
18:22
عشاء
19:52