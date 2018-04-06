» «بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة طلائع الجيش

06 أبريل 2018 - 04:42 م

أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى.

خط الدفاع: محمود متولي – ريتشارد بافور – باهر المحمدي – محمد هاشم – بهاء مجدي - محمد أبو المجد بوشا.

خط الوسط: حسنى عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدي – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق.

وخط الهجوم: شكرى نجيب