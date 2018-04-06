  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:06 م
بحث متقدم
صلاح

الإسرائيليون سحرهم «فرعون» جديد

المصري

بث مباشر.. مباراة المصري ومونانا الجابوني

الحرم الإبراهيمي

«المفتى» يستنكر منع الاحتلال أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي

السيسي وأبومازن

بعد الانتهاء من الانتخابات.. «السيسي» يلتفت إلى غزة

محمد صلاح

غموض موقف «صلاح» من المشاركة أمام إيفرتون

فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة"

استشهاد 3 وإصابة 252 فلسطينيًا في جمعة «الكاوتشوك»

العقار المنهار

شاهدة عيان تروي لحظة انهيار عقار سيدي جابر

عبد المنعم أبو الفتوح

كواليس التحقيق مع "أبو الفتوح"

السفيرة منى عمر

تصريح صادم لـ"منى عمر" عن مفاوضات سد النهضة

انهيار عقار

3 وجبات ومصروف يومي لأسر عقار الإسكندرية المنهار

«بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة طلائع الجيش

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«الدراويش» يعلن قائمته لمواجهة «الطلائع»

#

«بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

#

«بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة بتروجت

#

«طولان» يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة النصر

الدوري

المصريون

الإسماعيلي

طلائع الجيش

أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى.

خط الدفاع: محمود متولي – ريتشارد بافور – باهر المحمدي – محمد هاشم – بهاء مجدي - محمد أبو المجد بوشا.

خط الوسط: حسنى عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – إبراهيم عبد الخالق –  – كريم بامبو – عمر الوحش  – عبد الرحمن مجدي – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق.

وخط الهجوم: شكرى نجيب


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «المفتى» يستنكر منع الاحتلال أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي
» ضبط 217 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الشهر الماضي
» الزهرانى:«السعيد» هدية «آل شيخ» لأهلي جدة
» "الداخلية": ضبط 1484 هاربًا من أحكام بالقليوبية
» «بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة طلائع الجيش
» نائب مدير بنك يستولي على 720 ألف جنيه
» «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدًا
» «بريزنتيشن» تكشف سبب عدم إذاعة مباراة المصري ومونانا
» زوج يتهم زوجته بالزنا والحمل سفاحًا من صديق عمره
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
» الأقباط صنعوا "الفلافل" من 1000 عام .. ما السبب؟

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك