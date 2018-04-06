هندي يحتفظ بجثمان والدته 3سنوات ليقبض معاشها

06 أبريل 2018 - 04:43 م

أقدم سوبهابراتا ماجومدار ـ يبلغ من العمر 46 عاما ـ على احتفاظه بجثمان والدته في الثلاجة لمدة تقرب من ثلاث سنوات، لقبض راتب تقاعدها الشهري.

وألقت الشرطة الهندية في مدينة كولكاتا، القبض على "ماجومدار"، بعد العثور على جثة أمه في جهاز تجميد كبير خلال مداهمة منزله.

وقال ضابط الشرطة نيلانجان بيسواز، إن المتهم أخفى جثة أمه بعد وفاتها قبل ثلاث سنوات في عمر 81 سنة، واستمر في قبض راتب تقاعدها الشهري، الذي يبلغ 30 ألف روبية (نحو 460 دولار أمريكي).

وقال ماجومدار: "في البداية لم يرغبوا في قول أي شيء، ثم دخلنا المنزل وبدأنا عملية البحث. وجدنا جهاز تجميد في الطابق الأرضي يحتوي على جثة ميتة" مشيرا أنه قد تبين أنها أمه التي توفيت قبل ثلاث سنوات في 7 من مايو/أيار 2015.

وأشار الضابط إلى أن ماجومدار أبلغ الشرطة بأنه احتفظ بجثة أمه لأنه يعتقد أنها يمكن أن تعود إلى الحياة.

كما استجوبت الشرطة والده البالغ من العمر 90 سنة، الذي يعيش في نفس المنزل، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه بسبب سوء حالته الصحية.