  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:06 م
بحث متقدم
صلاح

الإسرائيليون سحرهم «فرعون» جديد

المصري

بث مباشر.. مباراة المصري ومونانا الجابوني

الحرم الإبراهيمي

«المفتى» يستنكر منع الاحتلال أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي

السيسي وأبومازن

بعد الانتهاء من الانتخابات.. «السيسي» يلتفت إلى غزة

محمد صلاح

غموض موقف «صلاح» من المشاركة أمام إيفرتون

فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة"

استشهاد 3 وإصابة 252 فلسطينيًا في جمعة «الكاوتشوك»

العقار المنهار

شاهدة عيان تروي لحظة انهيار عقار سيدي جابر

عبد المنعم أبو الفتوح

كواليس التحقيق مع "أبو الفتوح"

السفيرة منى عمر

تصريح صادم لـ"منى عمر" عن مفاوضات سد النهضة

انهيار عقار

3 وجبات ومصروف يومي لأسر عقار الإسكندرية المنهار

هندي يحتفظ بجثمان والدته 3سنوات ليقبض معاشها

الصفحة الأخيرة

هندي يحتفظ بجثمان والدته 3سنوات ليقبض معاشها
هندي يحتفظ بجثمان والدته 3سنوات ليقبض معاشها

وكالات

أخبار متعلقة
#

مكفن يفاجئ بجثة ابنه ضمن ضحايا الغوطة

#

عامل يضرب والدته بالسكين حتى الموت بالإسكندرية

#

اعترافات صادمة لعامل اغتصب والدته في الغربية

#

الهند تجرى جراحة نادرة تمنح المريض "قلبين"

جثمان

معاش

عقوق

أقدم سوبهابراتا ماجومدار ـ يبلغ من العمر 46 عاما ـ على احتفاظه بجثمان والدته في الثلاجة لمدة تقرب من ثلاث سنوات، لقبض راتب تقاعدها الشهري.

وألقت الشرطة الهندية في مدينة كولكاتا، القبض على "ماجومدار"، بعد العثور على جثة أمه في جهاز تجميد كبير خلال مداهمة منزله.

وقال ضابط الشرطة نيلانجان بيسواز، إن المتهم أخفى جثة أمه بعد وفاتها قبل ثلاث سنوات في عمر 81 سنة، واستمر في قبض راتب تقاعدها الشهري، الذي يبلغ 30 ألف روبية (نحو 460 دولار أمريكي).

وقال ماجومدار: "في البداية لم يرغبوا في قول أي شيء، ثم دخلنا المنزل وبدأنا عملية البحث. وجدنا جهاز تجميد في الطابق الأرضي يحتوي على جثة ميتة" مشيرا أنه قد تبين أنها أمه التي توفيت قبل ثلاث سنوات في 7 من مايو/أيار 2015.

وأشار الضابط إلى أن ماجومدار أبلغ الشرطة بأنه احتفظ بجثة أمه لأنه يعتقد أنها يمكن أن تعود إلى الحياة.

كما استجوبت الشرطة والده البالغ من العمر 90 سنة، الذي يعيش في نفس المنزل، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه بسبب سوء حالته الصحية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «المفتى» يستنكر منع الاحتلال أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي
» ضبط 217 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الشهر الماضي
» الزهرانى:«السعيد» هدية «آل شيخ» لأهلي جدة
» "الداخلية": ضبط 1484 هاربًا من أحكام بالقليوبية
» «بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة طلائع الجيش
» نائب مدير بنك يستولي على 720 ألف جنيه
» «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة غدًا
» «بريزنتيشن» تكشف سبب عدم إذاعة مباراة المصري ومونانا
» زوج يتهم زوجته بالزنا والحمل سفاحًا من صديق عمره
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
» الأقباط صنعوا "الفلافل" من 1000 عام .. ما السبب؟

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:22 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك