» «المفتى» يستنكر منع الاحتلال أذان الجمعة بالحرم الإبراهيمي

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استنكر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع أذان صلاة الجمعة من المسجد الإبراهيمي في فلسطين، وهو ما يعدُّ سابقةً في انتهاكات الكيان الإسرائيلي المحتل لحرية العبادة في فلسطين واعتداءً على المقدسات.

وأكد مفتي الجمهورية في تصريحات اليوم الجمعة، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال لا يزيد الأوضاع إلا سوءًا، ويضاعف الاحتقان والصراع المشتعل في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يهدد جهود السلام.

وطالب مفتي الجمهورية المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية، بأن تضغط بقوة على سلطات الاحتلال من أجل حفظ حقوق الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.


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