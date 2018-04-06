ضبط 217 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الشهر الماضي

06 أبريل 2018 - 04:47 م

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة، خلال شهر مارس الماضي.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي : في مجال قضايا البحث:ضبط "54" قضية متنوعة.

وفي مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية: تمكنت من ضبط " 216804" قضايا سرقة تيار كهربائي، و "581" مخالفة شروط التعاقد.

كما تمكنت من ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة: تم ضبط " 26659 " قضية سرقة تيار كهربائي.

في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للمقاهي غير المرخصة: تم ضبط " 3045 " قضية سرقة تيار كهربائي.

في مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي للعقارات وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض: تم ضبط " 6064 " قضية سرقة تيار كهربائي.

في مجال التحصيل :تم تحصيل " 238754 " غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي ، وتحصيل " 208 " مخالفات لشروط التعاقد.

وفي مجال تنفيذ الأحكام :تم تنفيذ " 17027 " جنحة حبس, تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق، وجارٍ استمرار الحملات.



