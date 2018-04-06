  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:49 م
بحث متقدم
حازم عبدالعظيم

حازم عبد العظيم: أعتذر لـ6 إبريل

أحد ضحايا الاعتداء الوحشي من قبل الاحتلال على المتظاهرين

7 شهداء و1070 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

جمال عبدالناصر

هكذا دعم «عبدالناصر» مشروع إسرائيل النووي

عباس كامل

عباس كامل يخوض مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للمصالحة

سد النهضة

السودان يعلن فشل مفاوضات «سد النهضة»

صلاح

الإسرائيليون سحرهم «فرعون» جديد

الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

بوادر حرب بين أمريكا والصين

السيسي وأبومازن

بعد الانتهاء من الانتخابات.. «السيسي» يلتفت إلى غزة

محمد صلاح

غموض موقف «صلاح» من المشاركة أمام إيفرتون

العقار المنهار

شاهدة عيان تروي لحظة انهيار عقار سيدي جابر

صحيفة عبرية:

الإسرائيليون سحرهم «فرعون» جديد

الرياضة

صلاح
صلاح

وكالات

أخبار متعلقة
#

وصول قوات أمريكية جديدة إلى أفغانستان

#

ماذا قال "عكاشة" عن حياة الدرديري في أول ظهور له؟

#

هروب مستريح جديد "ببنها" بـ30 مليون جنيه

#

التماسيح تغزو بلدة في استراليا

إسرائيل

مصر

فرعون

محمد صلاح

ليفربول

«صلاح» أفضل سفير للمسلمين والإسرائيليون لا ينسون له هذا الموقف

قالت صحيفة "المصدر" الإسرائيلية، إن أعداد مشجعي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في إسرائيل، تزداد، مشيرة إلى أن الإسرائيليين تناسوا الرواية الدينية عن خروج بني إسرائيل من مصر زمن حكم الفراعنة، وأصبحوا يشجعون لاعبًا ملقب بـ"الفرعون المصري".

ولفتت إلى أن المتابع لمواقع الرياضة في إسرائيل لا يقدر أن يتجاهل كم المقالات وكلمات الإطراء التي يثنيها محللو الرياضة الإسرائيليين ومشجعي نادي ليفربول الإنجليزي في إسرائيل على ظاهرة كرة القدم المصرية، محمد صلاح، فبعد النصر الكبير الذي حققه نادي ليفربول، أول أمس الأربعاء، في دوري الأبطال على فريق بلده نادي "مانشستر سيتي"، بفضل أداء رائع للاعب الوسط المصري في الفريق، كتب المحللون أن لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يجب أن يذهب للمصري. وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتعليقات مشجعة لفرعون المصري.

وأضافت أنه منذ سطع نجم صلاح في نادي ليفربول بعد موسم ضعيف في نادي تشيلسي، لا يتوقف المتابعون الإسرائيليين عن الإثناء على أداء اللاعب الذي أصبح ظاهرة عالمية بفضل أداء خيالي في الدوري الإنجليزي ومباريات أبطال أوروبا، إلا أن علاقة الإسرائيليين بصلاح معقدة، فالكثيرون في إسرائيل لا ينسون "تهرب" اللاعب من مصافحة اللاعبين الإسرائيليين، يوم كان صلاح يرتدي زي نادي "بازل" لكرة القدم وواجه نادي "مكابي تل أبيب" في إسرائيل في إطار ألعاب بطولة أوروبا.

وأوضحت أنه رغم تكرار ذكر هذه الحادثة في صفحات مشجعي نادي ليفربول الإسرائيلية، يزداد عدد المشجعين للاعب المصري الموهوب كل يوم. "لا تخلطوا السياسية بالرياضة. محمد صلاح لاعب عظيم ويجب احترامه على ذلك" كتب أحدهم وعلّق آخر "من دون صلاح لما كانت ليفربول وصلت إلى هذه الإنجازات".

ويرى المتابع لصفحة مشجعي ليفربول الإسرائيليين أن عدد ال "لايكات" على المنشورات المتعلقة بصلاح يفوق بقية المنشورات، ففي أول أبريل، حين نشرت الصفحة معلومة كاذبة كما تجري العادة في أول أبريل، مفادها أن صلاح مصاب ولن يشارك في ألعاب ليفربول، أعرب أكثر من 100 معلق عن استيائهم من "المزحة"، وكتب معظمهم "يمكنكم المزاح على أي موضوع عدا صلاح".

وثمة من يقول في إسرائيل إن التغيير الذي يحدثه صلاح في نظرة الأوروبيين للمسلمين بفضل شخصيته الإنسانية والجدية، لا سيما في أوساط الأطفال الذين يعتبرونه بطلا، يحدث كذلك في إسرائيل. فهو بلحيته الكثيفة وركوعه بعد كل هدف يسجله، أصبح أفضل سفير للمسلمين في هذه الفترة، داخلا قلوب الجميع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة مصور قناة «الأقصى» برصاص الاحتلال في غزة
» كلمات مؤثرة من أصالة بشأن «محمد صلاح»
» شاهد.. الجمعة الثانية في مسيرة «العودة الكبرى» شرق غزة
» أزمة جديدة داخل نادي الزمالك
» مقتل 25 مدنياً في غارات جوية على الغوطة الشرقية
» «فيفا» يعلن عن التصميم النهائي لتذكرة «مونديال» 2018
» 15 عامًا على رحيل "صدام حسين".. 5 ملامح غيرت العراق
» الذهب يرتفع لهذا الرقم
» النيابة تأمر باستخراج جثة شاب بعد دفنه
» الاعتداء على جامع «المسجد الأقصى» بألمانيا
» الكونفدرالية.. المصري يتعادل إيجابيًا مع مونانا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:52 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك