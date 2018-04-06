ربة منزل تقتل زوجها بعد نومه بمساعدة نجلها

06 أبريل 2018 - 05:05 م

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من كشف غموض واقعة ادعاء سيدة بمقتل زوجها، وتبين قيامها بالاشتراك مع نجلها من آخر بقتله لخلافات بينهما.

وكشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ «نجاح. إ. خ، 40 عامًا» مقيمة بأشمون، بأنه أثناء تواجدها وزوجها بمسكنهما قامت سيدة منتقبة باقتحام مسكنهما، وتعدت عليها بالضرب على رأسها، فسقطت مغشيًا عليها، وعقب إفاقتها اكتشفت مقتل زوجها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المبلغة، وأنها وراء أرتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجلها من آخر، ويدعى «إسلام. ط. ش، 19 عامًا» عاطل.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الحادثة بالاشتراك مع نجلها، بدافع الانتقام لخلافات أسرية بينهما، حيث استغلت استغراقه فى النوم، واستدعت نجلها الذى حضر وتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية، حتى تأكد من موته، وقامت المبلغة برطم رأسها بجدار للادعاء بقيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



