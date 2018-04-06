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أمير قطر يزور أمريكا تلبية لدعوة «ترامب»

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ترامب وتميم
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أمير قطر

تميم

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، في زيارة تستمر عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء المقبل.

وتأتي زيارة أمير قطر لأمريكا تلبية لدعوة تلقاها خلال اتصال هاتفي من ترامب في فبراير الماضي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، "سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن يزور أمير قطر، اليوم، مقر القيادة المركزية الأمريكية بمدينة تامبا، ويلتقي قياداتها.

ثم يتوجه إلى مدينة ميامي، ليلتقي عدداً من المسؤولين في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأمريكية، إضافة للقاءات أخرى مع عدد من الوزراء وأعضاء الكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين.



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