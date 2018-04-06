السودان يعلن فشل مفاوضات «سد النهضة»

06 أبريل 2018 - 05:11 م

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور اليوم، الجمعة، فشل اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي التي عقدت بالخرطوم في الوصول إلي اتفاق في القضايا الخلافية.

وقال "غندور" خلال تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لم تستطع التوصل إلي اتفاق بشأن القضايا الخلافية، مشيرا إلي أنهم بذلوا جهودا مضنية ولكنهم مع ذلك لم يتفقوا.

وأضاف الوزير السوداني أنهم تركوا الأمر للجان الفنية لتحديد موعد جديد لاجتماع آخر.



