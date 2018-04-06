ريال مدريد يصدم «بنزيما» بقرار مفاجئ

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ريال مدريد

المصريون

كريم بنزيما

قرر مسئولو ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، الاستغناء عن خدمات كريم بنزيما، مهاجم المرينجي والمنتخب الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

جاء قرار إدارة الريال، بسبب الأداء الباهت الذي يقدمه الدولي الفرنسي منذ بداية الموسم، مما جر عليه انتقادات الجماهير المدريدية، التي أطلقت في عدة مرات صافرات الاستهجان ضد بنزيما.

وحظي بنزيما، منذ انتقاله إلى فريق ريال مدريد سنة 2009 بثقة رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز، الذي ظل يُدافع عن المهاجم الفرنسي، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، بيد أن قناعة بيريز قد تغيرت الآن، خاصة وأن بنزيما يُعاني من عقم تهديفي واضح، فقد سجل في هذا الموسم 9 أهداف فقط في كل المسابقات.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "دون بالون"، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، اقترح على مهاجم الفريق كريم بنزيما الانتقال إلى الدوري الصيني في الموسم المقبل، وأضاف أن بيريز مقتنع الآن أن مسيرة الدولي الفرنسي برفقة "الميرنجي" قد وصلت إلى نهايتها.

وأشار الموقع الإسباني، إلى أن رئيس ريال مدريد، يرى أن الدوري الصيني، الذي تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة، قد يكون وجهة مناسبة لبنزيما، كما أن بيريز سيستفيد من أمول الصفقة المُرتقبة، من أجل التعاقد من البولندي روبرت ليفاندوفسكي أو مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين.

من جهة أخرى، أكد موقع "دون بالون" أن كريم بنزيما (30 عامًا) لا يُحبذ الآن فكرة الانتقال إلى الدوري الصينى، وأضاف أن مهاجم ريال مدريد، يعتقد أنه لازال قادر على لعب كرة القدم على أعلى مستوى في القارة الأوروبية.

جدير بالذكر، أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن بنزيما، قد ينتقل إلى نادي تشيلسي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية، فيما يبدو أن ريال مدريد عاقد العزم على ضم مهاجم جديد يقود كتيبة النادي الملكي في الموسم المقبل.

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