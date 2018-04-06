الولاء للحزب الشيوعي شرط التبرع بالحيوانات المنوية

06 أبريل 2018 - 05:19 م

اشترط بنك للحيوانات المنوية في الصين على المتبرعين المحتملين الولاء للحزب الشيوعي الحاكم، وتأييد قيادته والولاء لأهدافه، على الرغم من أنه سيكون من الكافي على الراغبين في التبرع إعلان أنهم ملائمون سياسيا.

وجاء اشتراط الحملة التي يديرها مستشفى تابع لجامعة بكين، متزامنا مع مسعى الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جين بينغ تأكيد سيطرته على جميع جوانب المجتمع الصيني.

وإضافة إلى سلامة المتبرع المحتمل من أي عيوب جينية أو أمراض معدية أو مشاكل في الوزن أو عمى الألوان أو الصلع، يشترط المستشفى أن تكون لديه "سمات أيديولوجية صحية"، وذلك وفقا لإعلان على الحساب الرسمي للمستشفى على تطبيق الرسائل "ويتشات"، واسع الانتشار في الصين.

ووفقا للإعلان الذي تم محوه من على شبكة التواصل الاجتماعي الجمعة، يتوجب على المتبرعين المحتملين أن يكونوا بين العشرين والخامسة والأربعين وأن "يحبوا الوطن الاشتراكي، ويدعموا قيادات الحزب الشيوعي، ويتمتعوا بالولاء للحزب الشيوعي وأن يكونوا مواطنين صالحين، خالين من المشاكل السياسية".

والذين يتبرعون بنجاح بعد إجراء الفحوص الطبية يحصلون على ما يعادل 900 دولار، حسبما جاء في الإعلان.