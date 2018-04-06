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بعد قرار المحكمة التونسية..

منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة فى بطولة العالم

الرياضة

محكمة تونسية
محكمة تونسية

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تونس

محكمة

المصريون

التايكوندو

أصدرت محكمة تونسية، قرارًا بمنع مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في بطولة العالم للتايكوندو لفئة الشباب، التي تستضيفها مدينة الحمامات الشهر الجاري.

وجاء الحكم إثر دعوى قضائية رفعها ائتلاف مدني مناهض للتطبيع مع إسرائيل.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة التي أصدرت الحكم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (الجمعة) إن "الدعوى الاستعجالية تقدمت بها الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية".

وأوضح السليطي أن مضمون الحكم، الذي صدر الخميس، يمنع دعوة الرياضيين الإسرائيليين، لكنه لم يوضح بشكل دقيق تعليل المحكمة القانوني لقرارها.

وتستضيف تونس بطولة العالم للشباب بمدينة الحمامات اعتبارًا من اليوم وحتى يوم 13 أبريل الجاري.

وبررت هيئة مناهضة التطبيع دعواها ضد اتحاد التايكوندو، بقرارات أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وعدد من المواثيق التي وقعت عليها تونس.

وذكرت الهيئة أن العلاقات التونسية مع إسرائيل منعدمة ولم تقم يوما بشكل رسمي كما أنها مرفوضة شعبيًا، وهو ما قد يهدد السلم الأهلي والأمن العام الوطني في صورة استضافة لاعبين منها.



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