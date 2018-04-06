» النيابة تأمر باستخراج جثة شاب بعد دفنه

06 أبريل 2018 - 05:45 م

أمرت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، باستخراج جثة شاب بعد 3 أيام من وفاته بناءً على بلاغ مُقدم من أحد أقاربه، لشكه فى وفاته جنائيًا.

كانت نيابة الحسينية، تلقت بلاغًا اليوم من أهالى شاب متوفى، يطالبون فيه باستخراج جثته من مدفنه بمقابر عائلته بعزبة "الخلايلة" التابعة لقرية "الحمادين"، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على دفنه.

وأوضح مُقدمو البلاغ، أنهم يشكون فى وجود شبهة جنائية فى وفاة فقيدهم، حيث تبين عدم دخول جثته المشرحة بعد الوفاة، فيما تم استخراج الجثة بمعرفة الطب الشرعى، لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة الحقيقى.



