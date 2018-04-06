» الكونفدرالية.. المصري يتعادل إيجابيًا مع مونانا

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المصري يواجه مونانا الجابوني في دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية

المصريون

المصرى

الكونفدرالية

الجابون

مونانا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري أمام مونانا الجابوني، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت بداية المباراة هجومية من الفريقين لتسجيل هدف التقدم، وسيطر بطل الجابون على مجريات الأمور، ونجح أحمد جمعة مهاجم فريق المصري في تسجيل هدف التقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة 15.

بعد الهدف نشط مونانا وكثف هجماته من أجل تسجيل هدف التعديل، في حين سعى المصري لتسجيل هدف التعزيز لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البورسعيدي.

وفي الشوط الثاني كثف أصحاب الأرض هجومهم، ونجح لويش تشانجا في تسجيل هدف التعادل للفريق الجابوني في الدقيقة 57 بضربة رأس، وتراجع لاعبو الفريق البورسعيدي في الشوط الثاني لتأمين الدفاع، مع اللجوء للهجمات المرتدة، في حين حاول بطل الجابون تسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


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