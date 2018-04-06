مسن يسرق أحذية المصلين لشراء المخدرات

06 أبريل 2018 - 06:14 م

نجحت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على مسن بالمعاش متلبسا بسرقة حذاء سائق من مسجد محطة سكك حديد الإسكندرية.

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، من ضبط "م.س.ا" 55 سنة، بالمعاش ومقيم بمنطقة اللبان فى الإسكندرية، سبق اتهامه في قضيتين آخرها قضية "مخدرات"، متلبسا بسرقة حذاء "م.ف.ا" 38 سنة، سائق، من داخل مسجد محطة سكك حديد الإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة لبيعه وشراء المخدرات, وبالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وباشرت نيابة العطارين التحقيقات.