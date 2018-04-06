8 شهداء و1070 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

06 أبريل 2018 - 07:01 م

استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب نحو 1070 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة في مواجهات اندلعت على الشريط الحدودي بقطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة" التي انطلقت ظهر اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن "الفلسطيني محمد سعيد موسى الحاج صالح (33 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة"، خلال مشاركته في مسيرات "العودة"، المتواصلة لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وباستشهاد "صالح"، يرتفع عدد الشهداء حتى الآن إلى ثمانية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية كلا من صدقي فرج أبو عطيوي (45 عاما) إبراهيم العر (20 عاما)، وحسين محمد ماضي (16 عاما)، ومجدي رمضان شبات (38 عاما)، وأسامة خميس قديح (38 عاما)، بعد ظهر اليوم، فيما توفي ثائر محمد رابعة (30 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الماضية (30 مارس).

وذكرت الوزارة، أن عدد الجرحى الذي أصيبوا اليوم، بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بلغ 1070 شخصاً.

وأوضحت أن الطواقم الطبية "تعاملت مع عشرات المواطنين ميدانياً، في نقاط الإسعاف المقامة قرب حدود قطاع غزة".

ويتجمّع مئات الفلسطينيين قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لليوم الثامن على التوالي.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر حتى مساء اليوم، عن استشهاد 29 فلسطينيًا، وإصابة المئات.