» كلمات مؤثرة من أصالة بشأن «محمد صلاح»

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أشادت الفنانة أصالة، بالمستوى المميز الذي يقدمه النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع فريقه الريدز، خلال الموسم الحالي.

ولم تكتفي أصالة، بالمستوي الذي يقدمه صلاح داخل المستطيل الأخضر، حيث أشارت إلى تأثير اللاعب على الجميع سواء داخل الوطن العرب أو أوروبا، بسبب خلقه الرفيع الذي يتميز به والتزامه بالدين الحقيقي.

وكتبت عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «كُثر همّ من أساؤوا لديننا وعروبتنا وحضارتنا وأخلاقنا، وجاء الشابّ المؤمن الخلوق العبقري لينصفنا ويرفع من شأننا، لا بتفوّقه في الكرة فقط، إنَّما لخلقه الرفيع والتزامه بالدِّين الحقيقي.. محمد صلاح».

يذكر أن محمد صلاح، يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 29 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه وهو هاري كين، مهاجم توتنهام.

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