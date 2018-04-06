حازم عبد العظيم: أعتذر لـ6 إبريل

06 أبريل 2018 - 07:23 م

هنأ الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، حركة شباب 6 إبريل بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، موجهًا التهنئة لكل أعضائها سواء من هم بالخارج أو من أدت بهم مشاركتهم السياسية إلى غياهب السجون.

وقال عبد العظيم، في تغريده له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحية لشباب 6 إبريل، اللي داخل السجون وخارجها، وماتزعلوش مني في فترة من الفترات كانت شديدة الضبابية، والعصبية السياسية، اختلطت الأمور، هاجمتكم فيها، الأمور حاليًا باتت واضحة تمامًا بعد 7 سنوات، مين النضيف ومين الوسخ، ومين الخاين، ومين الظالم، ودولة الظلم ساعة".

وتمر اليوم الذكرى العاشرة على تأسيس حركة 6 إبريل الشبابية، والتي تم تأسيسها في نفس اليوم من عام 2008، في مظاهرات عمال شركة غزل المحلة، وشهدت الحركة العديد من التغييرات في بنيتها الإدارية والسياسية، بسبب الظروف السياسية التي تعيشها مصر منذ تأسيسها والذي شهد قيام ثورتين في 25 يناير عام 2011، وفي 39 يونيو عام 2013.