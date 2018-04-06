» ضبط فتاة ووالدها أثناء إلقائهما رضيعة بإحدي الترع

06 أبريل 2018 - 07:31 م

تمكن الأهالى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة، من ضبط فتاة ووالدها حال إلقائهما طفلة حديثة الولادة بإحدى الترع بدائرة المركز.

البداية تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إداراة البحث الجنائى، يفيد بلاغ من "ب . ع . .ب" 33 سنة، نجار، مقيم دائرة المركز، بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط "إ . س . ى" 21 سنة، ربة منزل، ووالدها 57 سنة موظف، مقيمان دائرة مركز شرطة الباجور، وذلك حال شروعهما فى إلقاء طفلة حديثة الولادة "عمر يوم" بترعة فى دائرة مركز قويسنا.

وبسؤال المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافت الأولى بأنها طفلتها وأنها حملت بها سفاحًا من "م . م . ا"، ولا تعلم عنوانه، ولم يستجوب، وأكد الثانى ما جاء بأقوال ابنته، وعللا ذلك خشية افتضاح أمرها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة .