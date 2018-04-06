» القبض على 8 من «ألتراس » واحتجازهم في مكان مجهول

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وايت نايتس
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الوايت نايتس

القبض علي 8 مشجعين

قال المحامي محمد حافظ  بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، إن قوات الأمن بالقاهرة القت القبض مساء أمس الخميس، على 6 مشجعين من رابطة «ألتراس وايت نايتس»، واحتجزتهم بمكان غير معلوم، كما لم تعرف الاتهامات الموجهة لهم حتى الآن، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار استمرار حملة أمنية تشنها قوات الأمن في القاهرة الكبرى والإسكندرية، تستهدف عدد من أعضاء الرابطة، ما أسفر حتى الآن عن القبض على 8 منهم.

وأضاف حافظ، أن قوات الأمن في محافظة القاهرة «اعتقلت الشاب مصطفى عبد الله من منزله ولم يعرض على النيابة رغم توقيفه منذ 16 يومًا. كما اعتقلت شابًا آخر منذ 4 أيام، ولم يعرض على النيابة أيضا، وكلاهما غير معروف مكان احتجازهما».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في فبراير الماضي، حبس 13 من مشجعي نادي الزمالك 15 يومًا على ذمة القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام إلى جماعة «الوايت نايتس»، وحيازة مفرقعات «شماريخ وألعاب نارية» وسلاح أبيض.

ونشرت صفحة الرابطة على موقع فيسبوك حينها بيانًا قالت فيه «رجالنا لا نعرف عنهم شيئا منذ الأمس، غير أنهم محتجزون في قسم مصر القديمة وممنوع عنهم الطعام والشراب والزيارة وكافة الحقوق الإنسانية دون توجيه تهمة واحدة لهم، لا لشيء سوى أن الداخلية لا ترى شيء يهدد أمنها في البلاد سوى شباب جماهير الكرة في ذكرى مصابهم الأليم».


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