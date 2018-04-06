» بالفيديو.. تعادل مثير بين الداخلية وإنبي

06 أبريل 2018 - 08:08 م

خطف فريق الداخلية تعادلًا مثيرًا من الداخلية، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

بهذا التعادل وصل إنبي للنقطة 43 بالمركز السادس، بينما رفع الداخلية رصيده إلى 33 نقطة وظل بالمركز الرابع عشر.

افتتح محمود منصور لاعب الداخلية أهداف فريقه في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، بركلة جزاء وضعها لتسكن شباك حارس مرمى فريق إنبي.

عزز أحمد علاء الدين تقدم الداخلية بهدف ثان في الدقيقة 30، وبعدها بدقيقتين احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنبي وضعها محمد مجدي ليقلص الفارق وينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

في الشوط الثاني، نجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء، قبل أن يسجل محمود قاعود الهدف الثالث للفريق البترولي بالدقيقة 59.

ظن الجميع أن المباراة انتهت، ليحرز عبد العزيز الشاعر زيزو لاعب الداخلية هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 80، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3.