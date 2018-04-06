طلب إحاطة لوزير الاتصالات لحظر «الحوت الأزرق»

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تقدم شريف الورداني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول انتشار تطبيقات الألعاب الإلكترونية الخطيرة في الآونة الأخيرة وخاصة لعبة "الحوت الأزرق".

وقال "الورداني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الملف"، على قناة "العاصمة"، إنه يجب البحث عن آليه من أجل إغلاق تلك اللعبة التي تجعل الشخص أثير وعبد لها وتدفعه إلى الانتحار، مضيفًا: "زي ما قدرنا نقفل المواقع الإباحية في مصر نقدر نقفل اللعبة دي".

وأشار إلى أن من ابتكر تلك اللعبة هو طالب روسي تخرج في كلية علم نفس في روسيا، موضحًا أن التكنولوجيا هدفها خدمة الإنسان وليس إيذاءه، كما أنه لابد من تدخل الحكومة لحظر استخدامها فى مصر.


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