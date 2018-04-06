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«محلية النواب»: انهيار عقار الإسكندرية لن يكون الأخير

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انهيار

محلية النواب

عقار الإسكندرية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حادث انهيار عقار الإسكندرية الذي وقع اليوم "لن يكون الأخير"، مشيرًا إلى أنه أكد ذلك مرارًا داخل البرلمان.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه وقت أن كان اللواء عادل لبيب، يشغل منصب وزير التنمية المحلية كان قد أمر بإزالة عقار بالإسكندرية لأنه كان يمثل خطورة على أرواح قاطنيه، وبعد أن تمت إزالته أرضًا، تقدم بعض الأشخاص بإعادة بنائه متابعًا، "أنا مش عارف الناس دي بتجيب الفلوس كلها منين دول مش مستثمرين أو تجار دول مافيا".

وأشار، إلى أنه طالب بأن يكون هناك مهام للبحث الجنائي في مسألة انهيار العقارات ومافيا العقارات، مضيفًا أن التشريعات وحدها غير كافية لمواجهة مثل هذه الظواهر.

وتابع السجيني، أنه تم الآن إنشاء وحدة تسمى وحدة التدخل السريع بالإسكندرية مكونة من عدة أجهزة رقابية وسيادية مع المحافظة ومع مديرية الأمن ومع المنطقة الشمالية، لافتًا إلى أنه تواصل معهم وأكد ضرورة وضع معايير لأولويات العمل لأن هناك إشكالية كبيرة في بناء العقارات.


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