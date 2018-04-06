» «صلاح» جعل مشجعي توتنهام يفعلون هذا الشيء

06 أبريل 2018 - 08:25 م

سلط موقع فوتبول لندن الإنجليزي، الضوء على حال مشجعي فريق توتنهام، بعد إصابة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، خلال مشاركته مع فريقه أمام مانشستر سيتي، الأربعاء الماضي، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع، إلى أن جمهور توتنهام فى حالة من الارتياح يعيشها، حيث وصفتهم بأنهم يأكلون المكسرات في إشارة إلى الاطمئنان، بعد التأكد من غياب صلاح عن مواجهة إيفرتون، حيث تعد فرصة لـ«كين» للاقتراب من صلاح، حيث يلتقي توتنهام بنظيره ستوك سيتي غدًا السبت في تمام الرابعة عصرًا.

وتحدثت التقارير عن نية يورجن كلوب في إراحة اللاعب، خوفًا من تفاقم إصابته، والتي خرج بسببها أمام مانشتسر سيتي بعد تسجيله الهدف الأول في المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثية دون رد.

ويتنافس صلاح، على صدارة هداف الدوري الإنجليزي مع هاري كين مهاجم توتنهام، حيث يحتل صلاح المركز الأول برصيد 29 هدفا بفارق 5 أهداف عن كين.