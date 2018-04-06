» بالفيديو.. «شيكابالا» يسجل هدفًا للرائد في مرمى الفيحاء

06 أبريل 2018 - 08:58 م

أحرز محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الرائد والمنتخب الوطني، هدف التعادل لفريقه أمام فريق الفيحاء في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي.

تقدم الكولومبي دانيلو مورينو بالهدف الأول لفريق الفيحاء فى الدقيقة 40، قبل أن ينجح شيكابالا فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تلقيه تمريره بينيه رائعة انفرد على أثرها بحارس الفيحاء ووضعها على يساره.

ويحتل الرائد المركز الثالث عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز السابع برصيد 32 نقطة، مع العلم أن الهلال يتصدر المسابقة برصيد 52 نقطة.