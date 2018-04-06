«الأزهر»: ندعم الشعب الفلسطينى ضد جرائم إسرائيل

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أعلن الأزهر، اليوم الجمعة، إدانته للصمت الدولي إزاء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك "غطاءً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وجدد الأزهر، التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني، في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وندد بيان للأزهر بـ"استمرار قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرات العودة الكبرى، التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة"، واستغرب "الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال".

واعتبر "فشل المجتمع الدولي ومؤسساته في إدانة المذبحة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال، منذ يوم الجمعة الماضي، ضد المتظاهرين السلميين، غطاءً للكيان الصهيوني كي يواصل جرائمه".

ونعى الأزهر شهداء المسيرات، وتمنّى للمصابين الشفاء العاجل.

وبدأت مسيرات العودة، صباح يوم الجمعة الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

وتبعد خيام العودة، المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، نحو 700 متر عن السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ومن المقرر أن تصل فعاليات المسيرات ذروتها في 15 مايو المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيًا، وإصابة المئات، حتى مساء اليوم الجمعة.


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