غدًا الحكم علي متهمين بخلية الصواريخ الإرهابية

06 أبريل 2018 - 09:11 م

تصدر غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، حكمها باعادة اجراءات محاكمة المتهمين عمرو فاروق وإسلام عبد المنعم فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهما بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف في القضية المعروفة بـ"خلية الصواريخ الارهابية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج محمد السعيد.

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكمًا على المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتم ضبطة واعيدت اجراءات محاكمتة .

كانت النيابة قد وأسندت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة،وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.