روسيا: استئناف الطيران لمصر يشكل قلقًا كبيرًا لنا

06 أبريل 2018 - 09:11 م

أعلن ألكسندر نيرادكو، رئيس وكالة النقل الجوى الروسية "روس آفاتسيا"، أنه ستتم مناقشة استئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة فقط، بعد التفاعل وتطوير العمل فى مطار القاهرة بين الخبراء الروس والمصريين.

وأوضح نيرادكو، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه سيتم استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة بعد تطوير العمل فى مجال أمن الطيران بين الخبراء الروس والمصريين فى مطار القاهرة الدولى، موضحًا "أن استئناف الطيران إلى مناطق المنتجعات يشكل مصدر قلق كبير لنا".

وأضاف المسئول الروسى، أن الروس سيساعدون الزملاء المصريين لضمان الأمن فى مطار القاهرة، ونحن بحاجة إلى إيجاد مهارات التفاعل، ثم النظر فى استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة.