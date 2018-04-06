  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:17 م
بحث متقدم
رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

هل تُنقل تبعية «السكة الحديد» للقوات المسلحة؟

تظاهرات 6 أبريل (أرشيفية)

تهنئات واعتذارات لـ6أبريل على "تويتر"

شالوم يروشالايمي، الخبير السياسي والأكاديمي الإسرائيلي

العلاقة بين القاهرة وتل أبيب «نفور متبادل»

سياح روس

روسيا: استئناف الطيران لمصر يشكل قلقًا كبيرًا لنا

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الأزهر»: ندعم الشعب الفلسطينى ضد جرائم إسرائيل

سد النهضة

هل تشن مصر حربًا على إثيوبيا بعد 30 يومًا؟

شم النسيم

«الإفتاء»: الأجر والثواب لمن احتفل بـ«شم النسيم»

أحد ضحايا الاعتداء الوحشي من قبل الاحتلال على المتظاهرين

8 شهداء و1070 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عباس كامل

عباس كامل يخوض مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للمصالحة

جمال عبدالناصر

هكذا دعم «عبدالناصر» مشروع إسرائيل النووي

روسيا: استئناف الطيران لمصر يشكل قلقًا كبيرًا لنا

عرب وعالم

سياح روس
سياح روس

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "شعراوي" على تأهل مصر لكأس العالم

#

روسيا تُعرقل استئناف رحلاتها الجوية لمصر

#

مصر للطيران تقدم جدول تشغيل رحلاتها إلى روسيا

#

روسيا: استئناف الطيران لمصر منتصف فبراير المقبل

الطيران

روسيا

السياحة

استئناف

أعلن ألكسندر نيرادكو، رئيس وكالة النقل الجوى الروسية "روس آفاتسيا"، أنه ستتم مناقشة استئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة فقط، بعد التفاعل وتطوير العمل فى مطار القاهرة بين الخبراء الروس والمصريين.

وأوضح نيرادكو، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه سيتم استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة بعد تطوير العمل فى مجال أمن الطيران بين الخبراء الروس والمصريين فى مطار القاهرة الدولى، موضحًا "أن استئناف الطيران إلى مناطق المنتجعات يشكل مصدر قلق كبير لنا".

وأضاف المسئول الروسى، أن الروس سيساعدون الزملاء المصريين لضمان الأمن فى مطار القاهرة، ونحن بحاجة إلى إيجاد مهارات التفاعل، ثم النظر فى استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق نجران
» بنجلاديش تبني مساجد «نموذجية» بمليار دولار لمكافحة التطرف
» جزار يذبح سائق "توك توك" حتى لا يفضحه
» فلسطين تدعو لتحرك دولي لوقف «وحشية إسرائيل»
» بالفيديو.. «شيكابالا» يسجل هدفًا للرائد في مرمى الفيحاء
» «حماس»: ولينتظروا زحفنا قريبًا
» «صلاح» جعل مشجعي توتنهام يفعلون هذا الشيء
» القبض على 8 من «ألتراس » واحتجازهم في مكان مجهول
» بالفيديو.. تعادل مثير بين الداخلية وإنبي
» ضبط فتاة ووالدها أثناء إلقائهما رضيعة بإحدي الترع
» إصابة مصور قناة «الأقصى» برصاص الاحتلال في غزة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك