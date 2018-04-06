» جزار يذبح سائق "توك توك" حتى لا يفضحه

06 أبريل 2018 - 09:19 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من فك لغز العثور على جثة المدعو «م. م. ع»، ملقى على وجهه بشارع مجمع المدارس، وبمناظرته تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، حيث تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل بالعثور على جثة شاب، وعلى الفور وجه بسرعة تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف حقيقة الواقعة.

دلت جهود فرقة البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة وهو المدعو «ا . ع .ر» وشهرته حتاته 27 سنة، جزار، مقيم أرض الخواجه منطقة أبو سليمان دائرة قسم رمل ثان، والسابق اتهامه فى 5 قضايا سلاح نارى، وهتك عرض ومشاجرة ومخدرات واستعراض قوة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وأنه كان يمر بضائقة مالية وعقد العزم على سرقة أحد مركبات «التوك توك»، كرهًا عن قائده بقصد التصرف فيها بالبيع، وعند مشاهدته المجنى عليه قام باستقلال المركبة بصحبته بحجة توصيله لمكان العثور على الجثة، وقام بإشهار سلاح أبيض سكين كان بحوزته وتهديده لسرقة المركبة إلا أن المجني عليه استغاث بالماره، وخشية افتضاح أمره قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته التى أودت بحياته، واستولى على المركبة وفر هارباً.

بإرشاد المتهم، تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم ومركبة التوك توك وجار عرضه على النيابة.