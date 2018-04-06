حسام حسن: قادرون على تخطي مونانا.. والحكم لم يكن محايدًا

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حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى
حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

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حسام حسن

مونانا

علق حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على تعادل فريقه أمام مونانا الجابونى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم، الجمعة، فى ذهاب دور الـ16 المكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسام حسن فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الأداء كان مرضيًا إلى حد كبير فى ظل ارتفاع درجات الحرارة فى الجابون، بجانب امتلاك الفريق صاحب الأرض عناصر مميزة.

تابع العميد: «تقدمنا الحمد لله بهدف فى الشوط الأول بتوقيع أحمد جمعة، ولولا خطأ الحارس أحمد مسعود لخرجنا فائزين.. ولكن هذه كرة القدم فيها المكسب والخسارة»، مضيفًا:«لعبنا شوطا واحدًا في الجابون وأمامنا شوط آخر فى بورسعيد ونحن قادرون على تخطى هذا الدور والدخول فى دوري المجموعات لأول مرة فى تاريخ المصري».

فى السياق ذاته، شن حسام حسن هجوما كبيرًا على الحكم التوجولي ناتال كوكو الذي أدار المباراة، قائلا: «أعتب على حكم المباراة التوجولى أنه لم يكن على الحياد وكانت قراراته عكسية ومتضاربة فى بداية اللقاء وأنذر بعض لاعبينا ثم طرد المدير الإدارى وكان بالفعل مستفزًا».

واختتم حديثه قائلاً: «قد يظن البعض أن المباراة كانت سهلة باعتبار أن الأهلى فاز على المنافس من قبل ولكننا لسنا الأهلى فالفريق الأحمر لديه خبرات أكبر منا بكثير».

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