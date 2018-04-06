الأحد أجازة رسمية بجامعة المنيا

06 أبريل 2018 - 09:32 م

أصدر الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا قراراً باعتبار يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجارى أجازة رسمية بالجامعة تسهيلا على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتزامناً مع أعياد الأخوة الأقباط، وعيد الربيع، ويستثنى من ذلك قطاع المستشفيات الجامعية واستقبال الطوارئ والنوبتجيات.

وقال ابو المجد فى بين صحفى مساء اليوم انه ارسل برقية تهنئة للاخوة الاقباط بمناسبة قدوم عيد الفصح او القيامة المجيد واعياد شم انسيم مؤكدا على عمق العلاقة بين ابناء الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين