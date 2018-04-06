صرف مستحقات فريق الكرة بنادي الزمالك

06 أبريل 2018 - 09:38 م

قامت الإدارة المالية لنادي الزمالك برئاسة اللواء إسماعيل الفار، بتسليم منتصر إبراهيم إدارى الفريق الأبيض مبلغ 341950 جنيه تمثل قيمة المستحقات المالية.

وأكدت اللجنة المالية المسئولة عن إدارة الزمالك، فى بيان لها، أنها صرفت حتى الآن مرتبات ومستحقات أكثر من 1600 من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعمالة الموسمية وأجهزة ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك منذ تسلمها كشوف المرتبات صباح أمس الخميس.

كما تؤكد اللجنة بأنها ليس لديها أى مستحقات تخص الفرق الرياضية باستثناء بعض التعاقدات الجديدة والتى لم ترد القرارات الخاصة بها

وهى لا تخص أى لاعب من لاعبى الفريق الأول بالنادى ، كما أن أى مستحقات يطلبها الفريق الأول سواء للمعسكرات أو الإقامة فى الفنادق فاللجنة على استعداد لصرفها فور ورود المستندات المعتمدة من النشاط الرياضى والأجهزة الإدارية بالنادى.