الاحتلال يوقف إدخال إطارات المركبات إلى غزة

06 أبريل 2018 - 10:27 م

قال مسؤول فلسطيني، يوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت إدخال إطارات المركبات إلى قطاع غزة، حتى إشعار آخر.



وأوضح رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة)، للأناضول "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بوقف التنسيق لدخول إطارات المركبات بجميع أنواعها لقطاع غزة، حتى إشعار آخر".



يأتي ذلك عقب فعاليات "جمعة الكوشوك" (الإطار المطاطي)، في ثامن أيام "مسيرات العودة وكسر الحصار".



وأشعل مشاركون في الفعاليات، اليوم، أعدادًا كبيرة من الإطارات، على طول الحدود الشرقية للقطاع، بهدف التأثير على رؤية الجيش الإسرائيلي بسبب دخانها الأسود الكثيف، والحد من قدرته على قنص المشاركين في المسيرات.



ويعد إشعال الإطارات شكلًا قديمًا للمقاومة الشعبية الفلسطينية، وانتشر تحديدًا إبان انتفاضة الحجارة (الأولى)، التي اندلعت عام 1987

ومنذ الجمعة الماضية، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية.

