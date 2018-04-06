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عقب "جمعة الكوشوك"..

الاحتلال يوقف إدخال إطارات المركبات إلى غزة

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بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين
بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

المصريون ووكالات

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قال مسؤول فلسطيني، يوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت إدخال إطارات المركبات إلى قطاع غزة، حتى إشعار آخر.
وأوضح رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة)، للأناضول "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بوقف التنسيق لدخول إطارات المركبات بجميع أنواعها لقطاع غزة، حتى إشعار آخر".
يأتي ذلك عقب فعاليات "جمعة الكوشوك" (الإطار المطاطي)، في ثامن أيام "مسيرات العودة وكسر الحصار".
وأشعل مشاركون في الفعاليات، اليوم، أعدادًا كبيرة من الإطارات، على طول الحدود الشرقية للقطاع، بهدف التأثير على رؤية الجيش الإسرائيلي بسبب دخانها الأسود الكثيف، والحد من قدرته على قنص المشاركين في المسيرات.
ويعد إشعال الإطارات شكلًا قديمًا للمقاومة الشعبية الفلسطينية، وانتشر تحديدًا إبان انتفاضة الحجارة (الأولى)، التي اندلعت عام 1987
ومنذ الجمعة الماضية، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية. 
ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة؛ ما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف، حتى الساعة 18: 00 من مساء اليوم.

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