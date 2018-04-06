خبير يكشف الحقيقة الكاملة وراء لعبة الحوت الازرق

06 أبريل 2018 - 11:53 م

أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن مخترع لعبة الحوت الأزرق يعاني من اضطرابات نفسية حادة، ودرس علم النفس جيدًا، وقال: "عايز أتخلص من حثالة المجتمع".

وأضاف "فرويز"، خلال حواره مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن لعبة الحوت الأزرق عبارة عن انتحار بالبطئ.

