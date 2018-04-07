أول صورة لنجل "حمدي الفخراني" المنتحر و 9 أسرار جديدة

07 أبريل 2018 - 06:15 ص

نشرت ياسمين - نجلة البرلماني حمدي الفخراني - صورة لشقيقها المنتحر "خالد" محذرة الشباب من عدة أمور جديدة بخصوص لعبة "الحوت الأزرق" التي أودت بحياة شقيقها .



وقالت "ياسمين" تعليقا على صورة شقيقها: "ماكنتش حابة أنشرله صورة علشان هو ماكانش بيحب ينشر صوره ولا حتى ليه صورة عالفيس بتاعه .. بس علشان في صورة لحد تاني منشورة على إنها لخالد .. واحتياطا علشان ماينشرش صورة مش كويسة مغلوطة ليه .. فدي صورة خالد أخويا ادعوله وادعولنا ربنا يجمعنا بيه في أعلى درجات الجنة بإذن الله".



وأضافت : "يا جماعة اللي الفضول قاتله يبص على اللعبة دي أو شبيهاتها لازم يعمل الحاجات دي :

1- ما يبصش لوحده لازم يكون جنبه مجموعة أكتر من واحد

2- ما يدخلش من تليفونه .. من تليفون جديييييد (بإيميل جديد) مش عليه معلومة واحدة ولا صورة ولا contact ولا أي معلومة عنه أو عن غيره.. تليفون فاااااضي بإيميل جديد مش باسمه ولا بياناته طبعا

3- يدخل من مكان عام .. كافيه مثلا فيه ناس كتير .. علشان ال ip بتاعة الواي فاي وكدة ما تكونش بتاعة بيتك (مش هيأذوا ناس كتير .. لو كانوا يعرفوا يعملوها كانوا عملوها الكفرة دول).

4- الكاميرتين الأمامية والخلفية يتغطوا علشان ماحدش يشوفكم ولا يشوف المكان من خلالهم

5- ما تنفذش أي امر غلط وانسحب وما تخافش من تهديد اسرتك لأنهم مايعرفوش حاجة اصلا عنهم

6- اللي بدأ يلعبها وعاوز ينسحب ما يخافش من تهديد اسرته .. هم لو كانوا يقدروا يأذوهم كانوا قتلوك وقتلوهم .. كانوا قتلونا بعد ما قتلوا خالد .. لو يقدروا كانوا عملوها دول كفرة عادي

7- وتضارب المعلومات عن اللعبة وارد جدا بسبب انها تفاعلية مع أشخاص مش اوتوماتيية .. يعني يدي لده امر كذا ولده امر تاني وكدة حسب اللي بيعرفه عنه . وبسبب كمان وجود كذا لعبة عادي بنفس الاسم .. ولسة هيطلع بلا أزرق كتييييير

8- وعامة مافيش اي حاجة تقوللك تعالى لوحدك وماتقولش لحد ولا مبروك انت كسبت جايزة وتعالى قابلنا واستلمها والجنان ده .. الحاجات موجودة فعلا مش بخترع

9- وماحدش يقول أنا قوي وأنا جدع واصل دول عيال بيضربوا مخدرات ولا عبدة شيطان ولا ضايعين .. أخويا كان قوي بجد وعاقل جدااااا ومتدين جداااا وبرضو اتغلب .. في جزء سحر في الموضوع .. الكتابات اللي كانت جنب رسمة الحوت اللي لقيناها في أوراق خالد وريناها لناس قالوا برضه كدة وحرقناها بس .. واستعيذوا دايما بالله من الشيطان الرچيم ."وأعوانه طول الوقت".







