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أمريكا توقف بيانا يدين قتل إسرائيل للفلسطينيين في مسيرة العودة

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إسرائيل

فلسطين

مسيرة العودة

طالبت دولة الكويت - العضو غير الدائم بمجلس الأمن - بضرورة إجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مسيرة العودة ، إلا أن أمريكا رفضت تمامًا خروج هذا البيان للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع .

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بعد ظهر الجمعة لصحفيين، إنّ "هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن". وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانا على غرار بيان آخر قدّمته الكويت قبل أسبوع، ولاقى وقتذاك اعتراضا من الولايات المتحدة.

لكنّ أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الولايات المتحدة أبدت مجددا الجمعة اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، شدد السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور على أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئا، فإنّ "ذلك سيشجع إسرائيل" في عملياتها ضد الفلسطينيين، الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على "تفويض" يهدف إلى فتح تحقيق دولي.  

واستشهد سبعة متظاهرين فلسطينيين سلميين برصاص القوات الإسرائيلية خلال (جمعة الكاوشوك) عندما تظاهر آلاف الفلسطينيين قرب الحدود في قطاع غزة.

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