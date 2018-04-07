» سر الرحلات الجوية "الروسية" التي دعمت بشار الأسد

07 أبريل 2018 - 06:31 ص

كشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز" تفاصيل جديدة عن الدعم القوي الذي قدمته روسيا لرئيس النظام السوري بشار الأسد لمنع سقوطه ، مشيرة إلى وجود "رحلات جوية سورية" بين موسكو ودمشق وتعتبر هي التي حمت الأسد من السقوط .



وكشفت "رويترز" سجل رحلات مثيرة بين الحليفين، منذ التدخل الروسي في سوريا لصالح الأسد.



وفي ما يلي نص تحقيق الوكالة:



في ركن منزو بصالة المغادرة بمطار روستوف جنوب روسيا اصطف نحو 130 رجلا، يحمل كثير منهم حقائب مكدسة شبيهة بالحقائب التي يحملها الجنود، أمام أربعة مكاتب لفحص أوراق السفر، وتحت شاشات لم تظهر عليها أي أرقام للرحلات الجوية أو وجهات السفر.



وعندما سأل أحد مراسلي رويترز الرجال عن وجهتهم، قال أحدهم: "وقعنا على ورقة.. لا يُسمح لنا بالحديث. في أي لحظة سيأتي المدير ونواجه مشكلة".



وأضاف محذرا "وأنت أيضا".



وكانت الطائرة الإيرباص إيه320 المستأجرة التي تنتظر على مدرج المطار قد هبطت للتو قادمة من العاصمة السورية دمشق، ونزل منها نحو 30 رجلا في منطقة الوصول المهجورة إلى حد بعيد.



وكان معظمهم يرتدي الزي المموه وأحذية الصحراء الكاكي. وكان بعضهم يحمل حقائب من السوق الحرة في مطار دمشق. وكشف تحقيق لرويترز في أمر شبكات الدعم اللوجستي لقوات الحكومة السورية أن هؤلاء الرجال متعاقدون عسكريون روس، وهم أحدث مجموعة يتم نقلهم ضمن رحلات جوية سرية باستخدام طائرات مدنية لنقل الدعم العسكري لرئيس النظام السوري بشار الأسد في حربه المستمرة منذ سبع سنوات ضد مسلحي المعارضة.



لم تكن الطائرة الإيرباص التي نقلت هؤلاء سوى واحدة من عشرات الطائرات التي كانت في السابق مملوكة لشركات طيران أوروبية وأمريكية، ثم جرى نقلها عبر شبكة من الشركات الوسيطة إلى شركات طيران شرق أوسطية تخضع لعقوبات الولايات المتحدة، وهي تحركات تقول واشنطن إنها تساعد سوريا في تجاوز العقوبات.



والرحلات الجوية من وإلى روستوف، التي لم توثقها أي منظمة من قبل، يجري تشغيلها من قبل شركة أجنحة الشام، وهي شركة طيران سورية فرضت عليها عقوبات أمريكية عام 2016 بزعم أنها تنقل مقاتلين موالين للأسد إلى سوريا وتساعد المخابرات العسكرية السورية على نقل أسلحة ومعدات.



ولا تظهر الرحلات، التي غالبا ما تهبط في ساعات متأخرة من الليل، في جداول الرحلات الجوية في المطارات، وتقلع من دمشق أو من مدينة اللاذقية التي تضم قاعدة عسكرية روسية.



وتكشف العملية الثغرات في نظام العقوبات الأمريكية الذي يستهدف حرمان الأسد وحلفائه في الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية من الرجال والعتاد الذي يحتاجونه لحملتهم العسكرية.



وتقدم صورة عن الأساليب المستخدمة لإرسال متعاقدين عسكريين روس إلى سوريا، وهو أمر يصر الكرملين على إنكاره تماما. ويقول مسؤولون روس إن وجود موسكو في سوريا يقتصر على الضربات الجوية وتدريب القوات السورية وأعداد محدودة من جنود القوات الخاصة.



وراقبت رويترز مطار روستوف وسجلت الرحلات غير العادية باستخدام بيانات تتبع الطيران المتاحة للجمهورن وبحثت في سجلات ملكية الطائرات وأجرت عشرات المقابلات، منها مقابلة بأحد المطاعم الفاخرة مع ميجر سابق بالبحرية السوفيتية، أدرجت الحكومة الأمريكية اسمه على القائمة السوداء.



وعندما سئل متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الرحلات الجوية وأنشطة المتعاقدين العسكريين الروس في سوريا، أحال رويترز إلى وزارة الدفاع التي لم ترد على الأسئلة. كما لم ترد حكومة دمشق أيضا على الأسئلة.



وردا على أسئلة رويترز المفصلة، اكتفت شركة أجنحة الشام بالقول إن المعلومات عن وجهات رحلاتها متاحة في موقعها على الإنترنت.



ولا يرد ذكر الرحلات إلى روستوف على الموقع الإلكتروني. لكن الرحلات تظهر في قواعد بيانات تتبع الرحلات على الإنترنت.



وتتبعت رويترز الرحلات الجوية بين مطار روستوف وسوريا من 5 كانون الثاني/ يناير 2017 إلى 11 آذار/ مارس 2018.



وخلال تلك الفترة، سيرت شركة أجنحة الشام 51 رحلة ذهاب وعودة، مستخدمة في كل مرة طائرات "إيرباص إيه 320" التي يمكن أن تقل ما يصل إلى 180 راكبا.



والخسائر العسكرية في صفوف الجيش الروسي قضية حساسة في روسيا، حيث لا تزال ذكريات العمليات في الشيشان وأفغانستان التي استمرت سنوات حاضرة في الأذهان.



ويشتبه أصدقاء وأقارب المتعاقدين في أن موسكو تستخدم مقاتلين بشكل خاص في سوريا لأنها بهذه الطريقة تستطيع نشر مزيد من الأفراد على الأرض دون المخاطرة بأرواح الجنود النظاميين الذين يتعين رصد وإعلان وفياتهم.



وقالت السلطات الروسية إن 44 من الجنود الروس قتلوا في سوريا منذ بدء العملية هناك في أيلول/ سبتمبر 2015.



وتفيد قائمة رويترز التي تستند إلى تقارير من عائلات وأصدقاء القتلى ومسؤولين محليين أن 40 متعاقدا خاصا على الأقل قتلوا بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب 2017 فحسب.



وأقلع أحد المتعاقدين، الذي قتل في سوريا، من روسيا في موعد يتزامن مع واحدة من الرحلات الليلة الغامضة من روستوف حسبما أفادت أرملته. وأشارت شهادة الوفاة التي أصدرتها القنصلية الروسية في دمشق إلى أن سبب الوفاة "نزيف حاد ناجم عن شظايا وجروح من طلقات رصاص".



محاولة منع الأسد من الوصول إلى الطائرات



من أجل الحفاظ على حملته العسكرية ضد مسلحي المعارضة، يحتاج الأسد وحلفاؤه روسيا وإيران وجماعة حزب الله إلى الطائرات المدنية لإدخال الرجال والإمدادات.



وحاولت واشنطن حرمانهم من ذلك من خلال فرض قيود تصدير على سوريا وإيران تجسدت في إدراج وزارة الخزانة شركات الطيران في البلدين على القائمة السوداء. كما أدرجت الوزارة في القائمة عدة شركات خارج سوريا متهمة إياها بلعب دور الوسيط.



وقال جون سميث مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في شهادة أمام لجنة بالكونجرس خلال نوفمبر تشرين الثاني "هذه الإجراءات تظهر عزمنا على استهداف أي شخص يمكّن الأسد ونظامه".



وفي السنوات الأخيرة جرى تسجيل عشرات الطائرات في أوكرانيا ضمن شركتين هما خورس ودارت، اللتان أسسهما قائد سابق بالبحرية السوفيتية واثنان من رفاقه العسكريين السابقين، وفقا لسجل الطائرات الوطني الأوكراني.



وأفادت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن هذه الطائرات بيعت أو استؤجرت بعد ذلك وانتهى بها الأمر للعمل في شركات طيران إيرانية وسورية.



وفرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على شركة خورس وعلى سيرجي تومتشاني وهو ميجر سابق بالبحرية منذ عام 2011 فيما يتصل بمزاعم تصدير طائرات لإيران وسوريا دون الحصول على ترخيص من واشنطن.



وأفادت المعلومات التي جمعتها رويترز من سجلات الطائرات الوطنية أنه في السنوات السبع الماضية، تمكنت خورس ودارت من الحصول على 84 طائرة مستعملة من طراز إيرباص وبوينج أو استئجارها عن طريق نقل الطائرات عبر كيانات لا تشملها العقوبات.



وتفيد بيانات من ثلاثة مواقع تتتبع رحلات الطيران وتظهر مسارات الطيران ونداءات الاتصال للشركات التي تشغلها أنه من بين هذه الطائرات، جرى استخدام ما لا يقل عن 40 طائرة في إيران وسوريا والعراق.



وفي سبتمبر أيلول، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي خورس ودارت إلى القائمة السوداء للعقوبات، قائلة إنهما تساعدان شركات الطيران الواقعة تحت طائلة العقوبات على شراء الطائرات الأمريكية الصنع. ونفت الشركتان وكذلك تومتشاني ارتكاب أي مخالفات تتعلق بتزويد طائرات إلى كيانات خاضعة للعقوبات.



وأظهرت تواريخ ملكية بعض الطائرات التي تتبعتها رويترز كيف يمكن تجاوز القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الإمدادات لشركات الطيران الإيرانية والسورية. وبينما تنتقل الملكية من بلد إلى آخر، تخفي الأدلة الورقية المعقدة هوية الأطراف الضالعة في شراء سوريا للطائرات.



ووفقا لسجل الطائرات الأيرلندي فإن إحدى طائرات أجنحة الشام وهي من طراز إيرباص إيه320 قامت بالرحلة من روستوف إلى سوريا، مملوكة لشركة (آي إل إف سي أيرلندا) المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة إيركاب ومقرها دبلن وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم.



وقال متحدث باسم هيئة الطيران الايرلندية التي تدير السجل إن الطائرة حذفت من السجل الايرلندي في كانون الثاني/ يناير 2015.



وخلال الشهرين التاليين، اختفت الطائرة، التي كانت تحمل رقم التعريف (إي.أي-دي.إكس واي) من سجلات وطنية قبل أن تظهر في سجل الطائرات في أوكرانيا.



ويذكر السجل الأوكراني أن المالك الجديد للطائرة هي شركة جريشام للتسويق المحدودة المسجلة في الجزر العذراء البريطانية.



ووفقا لوثائق خاصة بالشركة تسربت من مؤسسة موساك فونسيكا في بنما، يملك الشركة أوكرانيان هما فيكتور رومانيكا ونيكولاي سافرتشينكو. وتظهر سجلات الأعمال الأوكرانية أنهما مديران لأعمال محلية صغيرة. وقال رومانيكا عند الاتصال به هاتفيا إنه لا يعرف شيئا قبل أن ينهي المكالمة.



أما سافرتشينكو فلم يتسن الاتصال به عبر الهاتف ولم يرد على رسالة أرسلت على عنوانه المسجل.



ويشير سجل الطائرات الأوكراني إلى أن شركة جريشام أجرت الطائرة (إي.أي-دي.إكس واي) إلى شركة دارت في مارس آذار 2015. وجرى تغيير رقم التعريف إلى رقم أوكراني هو (يو.أر-سي.إن.يو).



وأظهر السجل أن خورس أصبحت الشركة المشغلة للطائرة في 20 أغسطس آب 2015.



وذكر ممثل عن هيئة الطيران الحكومية الأوكرانية أن السجل ليس الهدف منه هو التأكيد الرسمي للملكية لكن لم ترد أي شكاوى بشأن دقة المعلومات.



ووفقا لبيانات من مواقع تتبع الرحلات فمن أبريل نيسان في ذلك العام. كانت شركة أجنحة الشام هي التي تسير الطائرة.



ولم ترد جيليان كولهان، المتحدثة باسم شركة إيركاب التي كانت شركتها الفرعية تملك الطائرة في عام 2015، على أسئلة مكتوبة كما لم ترد على مكالمات هاتفية متكررة تطلب التعليق على ما تعرفه إيركاب بشأن المالكين والمشغلين اللاحقين للطائرة. ولم ترد دارت وخورس على أسئلة متعلقة بتلك الطائرة بعينها.



ويقول أربعة محامين متخصصين في قواعد التصدير الأمريكية إن الصفقات التي تشمل طائرات ينتهي بها الأمر في إيران أو سوريا تنطوي على مخاطر كبيرة للشركات الغربية التي تورد الطائرات أو المعدات.



وقال المحامون إنه حتى لو لم تكن لديهم تعاملات مباشرة مع كيان تحت طائلة العقوبات، فإن الشركات التي تقدم الطائرات يمكن أن تواجه عقوبات أو قيودا تفرضها الحكومة الأمريكية.



لكنهم ذكروا أن المسؤولية القانونية على صانعي الطائرات مثل بوينج وإيرباص محدودة، لأن التجارة تشمل طائرات من الدرجة الثانية عمرها أكثر من عشرين عاما بوجه عام كما أن الطائرات مرت على قائمة طويلة من المالكين قبل أن ينتهي بها الأمر في أيدي شركات تحت طائلة العقوبات.



وقال اثنان من المحامين بينهما إدوارد كراولاند المحامي بمؤسسة ستيبتو أند جونسون إن قواعد التصدير الأمريكية تسري بشكل صريح على طائرات بوينج لأنها صنعت في الولايات المتحدة.



لكن يمكن أن تسري أيضا على طائرات إيرباص لأنه في كثير من الأحيان تكون نسبة كبيرة من قطع الطائرة من أصل أمريكي.



وقالت بوينج في بيان "صفقات الطائرات الموصوفة في تحقيقكم لا تشمل شركة بوينج. تطبق بوينج برنامجا صارما للرقابة على التجارة والامتثال للعقوبات".



وقال متحدث باسم إيرباص "إن إيرباص تحترم تماما جميع المتطلبات القانونية المعمول بها فيما يتعلق بالمعاملات مع الدول التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".



رحلات إلى مناطق حرب



عندما أرسلت رويترز سلسلة من الأسئلة إلى شركتي خورس ودارت حول أنشطتهما، اتصل تومتشاني الميجر السابق بالبحرية، بالمراسلة في غضون دقائق.



وقال إنه لم يعد مساهما في أي من الشركتين لكنه يعمل مستشارا لهما وإن الأسئلة أحيلت إليه. ودعا تومتشاني المراسلة للقاء في اليوم التالي في مطعم فيلور الراقي في كييف.



وخلال الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة، نفى تومتشاني تقديم طائرات إلى إيران أو سوريا. وقال إنه بدلا من ذلك، قدمت خورس ودارت الطائرات لأطراف ثالثة رفض تحديد هوياتها. وقال إن تلك الأطراف الثالثة قدمت الطائرات للمستخدمين النهائيين.



وقال تومتشاني وهو رجل عسكري الطباع في أواخر الخمسينيات من العمر بينما كان يحتسي شاي الأعشاب "لم نزود إيران بطائرات... ليست لدينا صلة بتقديم طائرات لشركة أجنحة الشام".



وأضاف أنه لم يكن من الممكن أن تبيع دارت أو خورس أو تؤجر طائرات لأجنحة الشام لأنهما لا تملكان الطائرات.



وكان تومتشاني يخدم في وحدة بحرية تابعة للقوات المسلحة السوفيتية في فلاديفوستوك المطلة على ساحل روسيا على المحيط الهادي. وبعد استقالته من الجيش برتبة ميجر، أسس شركة خورس عام 1991 مع ضابطين آخرين في وحدته.



وكسب تومتشاني وشريكاه رزقهم بتشغيل طائرات سوفيتية الصنع، بيعت بأسعار رخيصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وإرسالها إلى مناطق حرب.



وكانت خورس تنقل شحنات بضائع إلى أنجولا لصالح الحكومة الأنجولية ووزارة الدفاع ووكالات الإغاثة خلال حربها الأهلية.



وقال تومتشاني إن شركاته قامت أيضا بتشغيل رحلات جوية في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، حيث قامت بنقل متعاقدين أمنيين خصوصيين.



وأظهر سجل الأعمال الأوكراني أن تومتشاني لم يعد أحد المساهمين في خورس بعد يونيو حزيران 2010 وأنه تخلى عن اهتمامه بشركة دارت في مرحلة ما بعد أبريل نيسان 2011. وقال لرويترز إنه باع حصته إلى "رجال أعمال كبار" لكنه امتنع عن ذكر أسمائهم.



غير أنه أضاف أن الأشخاص المسجلين في سجل الأعمال باعتبارهم ملاك الشركتين لدى وقت المقابلة هم مجرد وكلاء.



وكان أحد المالكين الذين وردت أسماؤهم في السجل مسؤولا تنفيذيا متوسطا في خورس بينما كان أحدهم محاسبا يبلغ من العمر 81 عاما ويعمل لدى عدة شركات في كييف.



ووفقا لسجل الأعمال ، فإن صاحب 25 في المئة من خورس هو شخص يدعى فلاديمير سوشكوف. وكان العنوان المذكور له في السجل هو رقم 33، شارع إليكتريكوف في كييف.



وهذا هو العنوان الوارد ذاته في وثائق المشتريات الحكومية الأوكرانية للوحدة العسكرية رقم (إيه0515) التي تقع تحت إشراف مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية.



وقال تومتشاني إنه وسوشكوف يعرفان بعضهما البعض منذ فترة طويلة. وأضاف تومتشاني "لم يكن متخصصا سيئا.. هو شاب صغير لكنه ليس سيئا". وقال إنه يعتقد أن سوشكوف يعيش في روسيا.



ولم تتمكن رويترز من الاتصال بسوشكوف. وكان رقم الهاتف المسجل باسمه خارج الخدمة. وقال رئيس وكالة المخابرات الأوكرانية بالإنابة أليكسي باكومينكو لرويترز إن سوشكوف لا يعمل هناك.



ولم تجد رويترز دليلا على وجود أي صلة أخرى بين التجارة في الطائرات وجهاز المخابرات في أوكرانيا. وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إنها لا تعلم بإمداد سوريا بطائرات ولا صلة لها بنقل متعاقدين عسكريين من روسيا إلى سوريا، ولم تتعاون مع خورس أو دارت أو أجنحة الشام.



وفي 9 كانون الثاني/ يناير من هذا العام ، غيرت شركة دارت اسمها إلى آلانا، وأدرجت عنوانا ومؤسسين جددا، وفقا لسجل الأعمال الأوكراني. وفي الأول من مارس آذار، أظهر السجل أن شركة جديدة هي آلانا إير سيطرت على أصول آلانا ومسؤولياتها



المتعاقدون يعودون في صناديق



رغم أن موسكو تنفي إرسال متعاقدين عسكريين إلى سوريا، إلا أن الكثير من الناس يقولون إن ذلك غير صحيح.



ومن بين هؤلاء عشرات من الأصدقاء وزملاء سابقون للمقاتلين وأفراد مرتبطون بالشركة التي تجند الرجال وهي منظمة غامضة تعرف باسم فاجنر لا تملك أي مكاتب ولا حتى لوحة نحاسية على أي باب.



ويقول أشخاص أجريت معهم مقابلات خلال هذا التحقيق إن مؤسس هذه المنظمة هو ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية.



وكان أول دور قتالي للمنظمة في شرق أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بأوتكين مباشرة. ورفضت رابطة قدامى المحاربين في النزاعات المحلية، التي تقول وسائل إعلام روسية إن لديها علاقات مع أوتكين، نقل رسالة إليه ، قائلة إنه لا صلة لها بمجموعة فاجنر.



وقال يفجيني شاباييف، وهو زعيم محلي لمنظمة شبه عسكرية في روسيا على اتصال مع بعض الرجال، إن روسيا لديها ما بين 2000 و3000 متعاقد يقاتلون في سوريا.



وفي معركة واحدة في فبراير شباط من هذا العام، قتل أو جرح نحو 300 متعاقد، حسبما أفاد طبيب عسكري ومصادر أخرى على علم بالأمر.



وقال مقاول عسكري روسي خاص شارك في أربع مهمات إلى سوريا إنه وصل إلى هناك على متن طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام من روستوف. وقال الرجل الذي طلب الاكتفاء بذكر اسمه الأول فلاديمير إن الرحلات كانت المسار الرئيسي لنقل المتعاقدين.



وأضاف أن المتعاقدين يستخدمون أحيانا الطائرات العسكرية الروسية، عندما لا تستوعب طائرات أجنحة الشام أعدادهم بالكامل.



وتحدث موظفان في مطار روستوف إلى "رويترز" عن الرجال في الرحلات الجوية الغامضة إلى سوريا.



وقال موظف ذكر أنه ساعد في إجراءات الصعود على متن العديد من الرحلات الجوية السورية "على حد علمنا هم متعاقدون".



وأشار إلى وجهتهم وحقيقة أنه لا توجد نساء بينهم وأنهم يحملون حقائب عسكرية على الظهر. وتحدث شريطة عدم نشر اسمه، قائلا إنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام.



ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الركاب الذين نقلوا بين روسيا وسوريا، ومن المحتمل أن بعض من كانوا على متن الرحلات لم يلعبوا أدوارا قتالية في سوريا. وقد يكون البعض نزل في دمشق ثم أقلع إلى وجهات أخرى خارج سوريا.



وتشير المقابلات التي أجريت مع أقارب متعاقدين قتلوا في سوريا إلى أن رحلات الطائرات إيه320 إلى روستوف تستخدم لنقل متعاقدين عسكريين روس. وقالت أرملة أحد المتعاقدين الذين قُتلوا في سوريا إن آخر مرة تحدثت فيها إلى زوجها عبر الهاتف كانت في 21 كانون الثاني/ يناير من العام الماضي وهو اليوم ذاته الذي سافرت فيه طائرة مستأجرة تتبع أجنحة الشام إلى سوريا وفقا لبيانات تتبع رحلات الطيران.



وقالت المرأة التي سبق وزارت زوجها في معسكر تدريب للمتعاقدين في جنوب روسيا "اتصل مساء يوم 21.. كان هناك رجال يتحدثون وصوت أجهزة اتصال لاسلكية. وبحلول يوم 22 لم يكن من الممكن الوصول إليه. ولم تصله سوى الرسائل النصية".



وأضافت أنه بعد أن قتل سُلمت جثته إلى روسيا. وحصلت على شهادة وفاة تفيد أنه مات بسبب "نزيف حاد ناجم عن شظايا وجروح من طلقات رصاص".



ووصفت أرملتا متعاقدين آخرين قُتلا في سوريا كيف وصلت جثتا زوجيهما إلى ديارهما. ومثل الأرملة الأولى، تحدثت المرأتان بشرط عدم نشر اسميهما. وقالتا إن ممثلي المنظمة التي جندت زوجيهما حذروهما من العواقب إذا تحدثتا مع وسائل الإعلام.



وقالتا إن المتعاقدين سبق لهما الذهاب في مهمات قتالية. وأضافتا أنهما حصلتا على شهادتي وفاة تفيدان بأن مكان الوفاة هو سوريا.



وأطلعت رويترز على الشهادتين. وكتبت على إحدى الشهادتين أن سبب الوفاة هو "تفحم الجسم" بمعنى أنه احترق حتى الموت. بينما أفادت الشهادة الثانية أن المتعاقد نزف حتى الموت من عدة جراح بسبب شظايا.



ووصفت إحدى الأرملتين محادثات مع زوجها بعد عودته من أول مهمة له في سوريا. وقال لها إن المتعاقدين الروس غالبا ما يرسلون إلى المناطق التي يحتدم فيها القتال ويكونون أول من يدخل البلدات التي تتم السيطرة عليها.



ثم تدخل قوات النظام السوري إلى البلدة وترفع العلم السوري، وتنسب النصر لنفسها.

