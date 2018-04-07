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جوارديولا لجماهير اليونايتد: نجمكم عرض نفسه علينا ورفضناه

الرياضة

جوارديولا
جوارديولا

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مانشستر سيتي

بول بوجبا

فاجأ جوسيب جوارديولا - المدير الفني لماشستر سيتي - جماهير الغريم التقليدي مانشستر يونايتد أنه رفض عرضا خلال الانتقالات الشتوية الفائتة تقدم به وكيل أعمال نجم اليونايتد "بول بوجبا" إلى إدارة السيتي من أجل انضمامه للفريق .

وأضاف جوارديولا بشأن الدولي الفرنسي، الذي يلعب لمصلحة الغريم يونايتد: "قلت لا. لا نملك المال الكافي لضم بوجبا لأنه مكلف للغاية"، منتقدا بشدة تصرف وكيل اللاعب مينو رايولا.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن الوكيل نفسه عرض على سيتي أيضا ضم اللاعب السابق ليونايتد الأرميني هنريك مخيتاريان، والذي انتقل في نهاية المطاف خلال كانون الثاني/يناير الماضي إلى أرسنال، ضمن صفقة انضمام التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال إلى يونايتد.

وسارع بوجبا إلى التعليق على التصريحات بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها "ماذا تقول؟".

وأتت تصريحات جوارديولا عشية اللقاء المرتقب بين سيتي وضيفه يونايتد، والذي سيكون المضيف خلاله أمام فرصة حسم لقب الدوري بحال فوزه.

ويتهم رايولا جوارديولا بالوقوف خلف رحيل موكله الآخر، السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش عن صفوف النادي الكاتالوني في صيف 2011، إلى ميلان الإيطالي.

ولم يلمح جوارديولا بأي شكل من الأشكال إلى أن يونايتد كان على اطلاع بما قام به وكيل بوغبا، علما أن العلاقة بين جوارديولا والوكيل ريولا متوترة منذ تولي الإسباني تدريب نادي برشلونة قبل أعوام.

وعاد هذا التوتر إلى دائرة الضوء بعد انتقال إبراهيموفيتش في نهاية آذار/مارس الماضي من يونايتد إلى لوس أنجليس جالاكسي الأميركي، إذ لجأ رايولا إلى استخدام ألفاظ قاسية بحق جوارديولا، منها "جبان" و"كلب".

وقال جوارديولا بسخرية: "وأخيرا يكتشف الناس أسراري: أنا شرير، جبان (...) لا أفهم لماذا أنا شرير. لا أتحدث إليه أبدا، وليس له أي تأثير على رأيي. لكن قبل شهرين عرض علي مخيتاريان وبوجبا".

وأضاف: "لماذا؟ لماذا تقدم بهذا العرض؟ إذا كنت شريرا عليه حماية لاعبيه، وأن يعرف أنه لا يمكن أن يعرض لاعبيه على شخص مثلي، على كلب. مقارنة شخص بكلب هو أمر سيء (...) عليه أن يحترم الكلاب".

يشار إلى أن بوجبا انضم إلى يونايتد في صيف 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم، قبل أن يكسر البرازيلي نيمار الرقم القياسي بانتقاله الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لقاء 222 مليون يورو.

وفي موسمه الثاني مع يونايتد، يعاني بوجبا لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اعتبر أنّ الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 عاماً، هو من يملك تفسير تراجع مستواه.

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