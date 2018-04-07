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والدة رونالدو توزع أكلة عربية شهيرة احتفالا بمقصية نجلها

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هدف رونالدو
هدف رونالدو

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رونالدو

يوفينتوس

نشرت تزور دولوريس - والدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو - صورة لها أثناء حملها طبقًا كبيرًا من "الكسكس" المغربي وذلك احتفالا بمقصية نجلها الرائعة في مرمى اليوفينتوس.

جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها والدة رونالدو للمغرب وبالضبط مدينة مراكش، التي استهوتها بالتقاليد العريقة للمملكة والطبخ المغربي المتميز.

واعتبر عدد من المعلقين على الصورة أن تزور دولوريس، احتفلت بمقصية ابنها كريستيانو رونالدو أمام يوفنتوس في ربع نهائي دوري الأبطال، عن طريق حمل قصعة من الكسكس المغربي الشهير.

وقال آخرون إن والدة نجم ريال مدريد، استغلت فترة تواجدها بالمغرب لتتعلم طريقة تحضير الكسكس، والذي قدمت منه قصعة للمحتفلين بمقصية ابنها.

يشار إلى أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو تصدر أحاديث كرة القدم حول العالم منذ ليلة الثلاثاء الماضي التي شهدت ضربته المقصية التاريخية في شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في المباراة التي فاز بها الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

Acabadinho de fazer, alguém é servido?

A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on

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