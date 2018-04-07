أفيخاي أدرعي يحذر من انتشار الكفر والفساد

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أفيخاى أدرعى

موسى ابو مرزوق

واصل أفيخاي أدرعي - المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي - تغريداته المثيرة للاستفزاز ، وذلك بعدما حذر من انتشار الكفر والفساد .

وقال "أدرعي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" موجها إياها للدكتور موسى أبو مرزوق: "قل لمن يدّعي في فلسفةً، علمتَ شيئًا وغابت عنكَ أشياءُ! منذ متى كان استغلال الاولاد ونساء وذوي احتياجات خاصّة للإرهاب مقبولًا في الاسلام؟ فما أخطر من ادّعاء العلم إلّا الإفتاء دون الاستناد على العلم والدّين، ليعمّ الكفر والفساد بين الجميع".



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