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سيدة تضع مولودها في حمام مطار بيروت

عرب وعالم

السيدة ووليدها والرقيب
السيدة ووليدها والرقيب

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سيدة تلد في المطار

وضعت سيدة إثيوبية مولودها في حمام مطار بيروت ، حيث كانت السيدة متوجهة إلى الحمام بشكل طبيعي إلا أنها فوجئت بطفلها يسقط فراحت تصرخ حتى حصلت على النجدة.

وفي التفاصيل، بحسب ما روت الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي فرح فياض، في فيدو نشره حساب قوى الأمن الداخلي على تويتر، فإنه تفاجأت بينما كانت تقوم بجولتها التفقدية المعتادة في أرجاء المطار، بإحدى المسافرات تركض نحوها قائلة: "هناك امرأة تلد في المطار".

فهرعت الرقيب إلى الحمامات، لتفاجأ بامرأة تصرخ بعد أن سقط وليدها في المرحاض، فما كان منها إلا أن انتشلته بمساعدة المسافرة الأخرى، وراحت تنظفه، ثم طلبت الطبيب المناوب من أجل الاهتمام بالمرأة التي تم نقلها لاحقاً إلى المستشفى.

وبدت الأم في إحدى المستشفيات اللبنانية، مع ابنها الصغير، بحالة جيدة.

كما ظهرت الرقيب أول في المستشفى تزور الإثيوبية وطفلها، متمنية لهما الصحة والسلامة.

ولاحقاً أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أوضحت فيه ما جرى، لافتة إلى أنه في تمام: "الساعة16:00 من تاريخ 3/4/2018 وفي مطار رفيق الحريري الدولي، أبلغت سيدة إحدى رتباء مكتب الشرطة السياحية الإقليمي في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود أنين صادر من داخل حمام السيدات في صالة المغادرة.

وبعدما توجهت للمكان، تبين لها وجود امرأة من الجنسية الإثيوبية قد أنجبت مولودا للتو في المرحاض، فبادرت إحدى المسافرات وعاملة تنظيفات إلى إسعافها والطفل، كما عملت على تنظيفه ثم لفته بمنشفة بغية تدفئته.

وتبين من خلال التحقيق معه الإثيوبية أنها دخلت إلى لبنان بتاريخ 22/7/2017، وهي حامل، ولكن لم تكن معالم الحمل ظاهرة عليها."


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